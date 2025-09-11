چارچوب هماهنگی شیعیان، انتقال نفت و حقوق کارمندان اقلیم را بررسی کرد

به گزارش کردپرس چارچوب هماهنگی شیعیان عصر روز (چهارشنبه) ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ نشست خود را برگزار کرد و چندین موضوع را مورد بررسی قرار داد که از جمله آن‌ها، مسألۀ صادرات نفت اقلیم کردستان و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم بود.

سایت خبری آوینه نوشت: چارچوب هماهنگی که متشکل از احزاب سیاسی شیعی حاکم در عراق است، در این جلسه همچنین درباره حملۀ اخیر اسرائیل به قطر، موضوع رد صلاحیت بخشی از نامزدهای انتخابات پارلمانی عراق و نیز تأکید بر پایبندی به قانون برای تحقق عدالت و شفافیت در انتخابات آینده بحث و تبادل‌نظر کرد.

یک منبع در چارچوب هماهنگی تصریح کرده است که شرکت‌کنندگان در نشست، آینده روابط و همکاری‌ها با ایالات متحده را نیز بررسی کرده‌اند.

همچنین در این نشست، موضوع انتقال نفت اقلیم، مقابله با قاچاق آن، پرداخت حقوق کارمندان اقلیم، بحران آب و لزوم گفت‌وگو با ترکیه نیز مطرح شده است.