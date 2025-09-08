۱۴۰ خانه مسافر در کرمانشاه مجوز گرفتند

بهگزارش کردپرس، داریوش فرمانی امروز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه در دولت وفاق ملی، عملکرد این ادارهکل نسبت به سال مشابه در دولت قبل بهبود قابل توجهی داشته است، اظهار کرد: بر اساس ۱۰ شاخص مهم از جمله ثبت آثار ملی، جذب گردشگر، صدور پروانههای بهرهبرداری، پرداخت تسهیلات، آموزش رایگان، ایجاد اشتغال، پروژههای مرمتی، برگزاری رویدادها، وصول درآمد و افزایش تختهای اقامتی، کرمانشاه رشد چشمگیری را تجربه کرده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه با بیان اینکه در یک سال گذشته، ۲۲ اثر تاریخی و فرهنگی در استان کرمانشاه در فهرست ملی ثبت شده که نسبت به ۸ مورد سال قبل، رشد ۱۷۵ درصدی دارد، افزود: این موفقیت با تمرکز بر مستندسازی و پیگیری پروندههای ثبتی حاصل شده و نقش مهمی در تحقق مطالبات مردمی و اهداف دولت وفاق ملی ایفا کرده است.
او ادامه داد: پروژههای مرمتی میراثفرهنگی کرمانشاه نیز با افزایش ۵۸ درصدی، در مجموع ۱۹ پروژه اجرا شدهاند که نشاندهنده تخصیص بهتر اعتبارات و نظارت مستمر است، همچنین جذب بیش از ۱.۷ میلیون گردشگر، افزایش ۴۲ درصدی نسبت به سال قبل، و صدور ۱۵ پروانه بهرهبرداری برای تأسیسات گردشگری، نمونههای برجستهای از توسعه بخش گردشگری استان هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه از دیگر دستاوردهای مهم، برگزاری ۱۲۴ رویداد فرهنگی و گردشگری نسبت به ۸۰ رویداد سال گذشته و رشد ۵۵ درصدی آن است که با هدف افزایش نشاط اجتماعی و همراهی دولت با مردم صورت گرفته است، تصریح کرد: همچنین ساماندهی خانههای مسافر و صدور بیش از ۱۴۰ مجوز جدید، منجر به افزایش ۷۰ درصدی تختهای اقامتی به ۷۴۷۵ تخت شده است.
او با بیان اینکه صنایعدستی نیز پرداخت ۸۸ میلیارد تومان تسهیلات با رشد ۷۶ درصدی و ایجاد اشتغال برای ۳۸۳۸ نفر با رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل از دیگر شاخصهای موفقیت این ادارهکل در دولت وفاق ملی به شمار میروند، افزود: افزایش توجه به آموزشهای رایگان صنایعدستی نیز با تخصیص ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار و رشد ۴۰ درصدی آن، نشانگر پیگیری عدالت اجتماعی در حوزه آموزش است.
فرمانی تصریح کرد: همچنین برای اولین بار در کشور اولین موزه چوب را در استان کرمانشاه افتتاح کردیم و در مردادماه امسال میزبان رویدادجهانی چوب با حضور هنرمندان چینی در استان کرمانشاه بودیم، و موزه منبت چوب هماکنون در تکیه بیگلربیگی شهر کرمانشاه دایر است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه خاتمه تصریح کرد: وصول درآمد ادارهکل میراثفرهنگی در دولت وفاق ملی نیز با افزایش ۴۶ درصدی به ۱۴۲ میلیارد ریال رسید که نتیجه افزایش تعداد واحدهای اجاره داده شده، بازدیدهای گردشگری و تعرفههاست.
در این نشست خبری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران به گفتگو درباره مشکلاتو معضلات فرهنگی پرداخت و به سوالات خبرنگاران در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پاسخ داد.
این آمارها نمایانگر تلاشهای گسترده و موفق ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه برای ارتقاء جایگاه فرهنگی و گردشگری استان در دولت وفاق ملی است.
نظر شما