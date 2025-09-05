تغییر در مدیریت مهم است یا مدیر!؟

به گزارش خبرنگار کردپرس، با روی کار آمدن دولت جدید، تغییرات مدیریتی در شهرستان قروه همزمان با کل کشور شکل گرفت و همچنان ادامه دارد. در این روند کُند تغییرات گرچه تلاش می شود تا اشخاص همسو و همفکر با دولت منصوب شوند اما اینجا گره هایی در کار هست که فارغ از اینکه چه شخصی مدیر شود٬ باعث شده تا چالش تغییر و تحولات در قروه برجسته و به حواشی پیوند بخورد.

جدای از اینکه تغییرات چگونه انجام می شود نکته مهم اینجاست که هیچکدام از متولیان در امور تغییرات مدیریتی به موضوع تحول در مدیریت توجه ندارند و تنها روی شخصی که قرار است مدیر شود کلید کرده اند. از یک طرف نماینده مجلس برخلاف اظهارات خود که بارها گفته در تغییرات دخالتی ندارد اما گزینه هایی را روی میز می گذارد که یکی یکی پست های مدیریتی را می گیرند و از طرف دیگر حامیان دولت هم گزینه هایشان را رو کرده اند و در تقابل با نماینده به جنگ سیاست تغییر رفته اند. سیاستی که گویا قرار است تنها تنپوش منفعت برای عده ای بدوزد و برای مردم عادی چیزی در دست و بال ندارد.

مطابق بررسی ها هیچ تغییر مدیریتی در شهرستان با هدف تحول نبوده و تنها شخص هست که می رود و میز و پست را به شخص بعدی واگذار می کند و به قولی روند مدیریتی همان است و وضعیت هم همان. در واقع در حوزه مدیریت آنچه باید مهم باشد تغییر در مدیریت است نه تغییر مدیر…

مدیران نهادهای اجرایی هربار تغییر می کنند و در این بین سیستم مدیریت شاید تکان سبکی بخورد اما آن طور که باید تحولی را نمی بیند و همین می شود که وضعیت بحرانی تر شده و مدیر جدید هم در این وضعیت زیر سؤال می رود. این در حالی است که تحقیقات برون سازمانی در حوزه مدیریت نشان می دهد اگر روند مدیریت در چارچوب تعهد و تخصص شکل گیرد، دیگر دغدغه اینکه چه کسی مدیر شود چندان وجود نخواهد داشت. البته این بدین معنا نیست که شخص مدیر اهمیت ندارد بلکه سخن بر این است که با تدوین این چارچوب مدیریتی، قطعاً دیگر هر کسی در جایگاه مدیریت قرار نمی گیرد.

از گذشته تا به امروز روند تغییرات مدیریتی یا درگیر رانت و بازی سیاسی بوده یا گرفتار معاملات مسموم شده و کمتر پیش آمده که مدیری مسئول در جایگاه مدیریت قرار بگیرد. اینجا باید به این نکته اشاره داشت که مسئول بودن جدا و فراتر از مدیر بودن است. یک مدیر باید مسئول باشد و نسبت به تمامی موارد مجموعه خود پاسخ گو. بنابراین اصلی ترین شرط لازم برای یک مدیر قبل از هر چیز مسئول بودن هست. مسئولی که خود ببینید، بشنود و بررسی کند و براساس دانش خود تصمیم بگیرد… این مهم اما آن طور که باید در تغییرات مدیران در قروه دیده نمی شود و بیشتر کسانی که پشت میز مدیریت و ریاست قرار می گیرند مدیرانی هستند که خود را مسئول نمی دانند و برای هرکاری نیاز به کسب اجازه و چنگ زدن به ریسمان وابستگی دارند و طبیعی است وقتی مدیری با پروسه سفارش و فشار بدون تخصص لازم و تعهد، روی کار می آید توان مسئولیت پذیری را نداشته و قادر به تصمیم گیری هم نخواهد بود.

در همین زمینه حتی بسیاری از فعالان سیاسی هم معتقدند انتصاب مدیران سفارشی پایه های مسئولیت را سست می کند. مسئولیتی که به گفته «مظفر غلامی» از فعالان سیاسی بنام در قروه، اگر خدشه دار شود نه تنها آن سیستم اداری که جامعه را هم به سمت نابودی می کشاند.

او بارها به صراحت بر جلوگیری از استفاده مدیران سفارشی تأکیده کرده است. «تغییر مدیران لازم است اما نه به هر قیمت و نه در هر موقعیتی. در واقع مدیری که ناکارآمد بوده و نتوانسته رضایت مردم را جلب کند و برای سازمان خود اثربخش نبوده، تغییر آن ضرورت دارد اما این تغییر به چه نحوی صورت گیرد، مهم است».

«غلامی» به این نکته اشاره می کند که نباید روند تغییرات مدیران همچنان روی ریل گذشته باشد. «باید بدانیم که تاکتیک تغییر در گذشته برای امروز دیگر جواب نمی دهد و امروز دیگر حامی نماینده و همراه دولت بودن را افکارعمومی نمی پذیرند و بلکه تخصص داشتن و صد البته جسارت تصمیم گیری داشتن، از نظر مردم اهمیت دارد».

مطابق سخنان این فعال سیاسی امروزه مدیر بودن مهم نیست بلکه مدیریت داشتن است که باید ملاک عمل قرار گیرد. روند تغییر مدیر باید بر مبنای نیاز و خواسته مردم باشد نه بر مبنای باند بازی و حزب گرایی و وابستگی به این گروه و آن گروه و… .

«مظفر غلامی» از سخنان «سید محمد خاتمی» رئیس جمهوری سابق ایران مبنی بر انتخاب مدیران براساس شایستگی بهره می گیرد و بر توجه به شایسته سالاری اصرار دارد. «باید نیروهایی بکار گرفته شوند که از همه نظر شایسته باشند و در تصمیم گیری ها مصمم بوده و در اجرا هم شجاعت و جسارت داشته و تابع دیگران نباشند».

سخنان این فعال سیاسی جایی به تغییر فرماندار قروه و تأخیر در این تغییر می رسد. تغییری که درگیر یک جدال سخت میان نماینده مجلس و حامیان دولت شده و تا بدین لحظه هیچکدام از موضع خود کوتاه نیامده اند و همین هست که شهرستان قروه از تحول و توسعه مثل همیشه باز مانده است.

در اصل این بازی سیاسی نه تنها هیچ نفعی برای مردم ندارد بلکه منجر به عقب راندن توسعه در شهرستان می شود و در نهایت هم آنچه می ماند روند اشتباه گذشته و درجا زدن برای رسیدن به جایگاه واقعی است.

مدیر بودن یک بحث است و مدیریت داشتن بحث دیگر و صد البته برای این دو، مسئول بودن مهم هست که خود بحثی جداست. مدیر شخصی است که برای سازمان تصمیم گیری کرده و برای آن هدف تعیین می کند و مدیریت یک فرآیندی است که در آن یک شخص یا گروه به هدایت هدفمند و مسئولانه یک مجموعه اقدام می کند که در نهایت به منظور دست یابی به هدف یا اهدافی خاص منجر می شود.

با این وصف متولیان امر اگر می خواهند تغییر و تحول در شهرستان ایجاد کنند باید به فکر تغییر در روند مدیریت ها باشند نه مدیرها… این نحوه مدیریت است که عملکرد مدیر را می سازد و این مدیریت با مسئول بودن آن مدیر به دست می آید نه با وابستگی به نمایندگان و حامیان دولت و دیگران…/