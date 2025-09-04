استاندار: توسعه مناطق طلاخیز مانند تکاب در دست پیگیری است

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در نشست تخصصی بررسی ظرفیتهای تجاری و صادراتی آذربایجانغربی در حوزه طلا و جواهر که با حضور اعضای اتاقهای بازرگانی ارومیه و مهمانانی از اتاقهای ترکیه و اربیل اقلیم کردستان عراق برگزار شد، افزود: طرح توسعه معدن طلای زرهشوران در دست اقدام است.
او ادامه داد: آذربایجانغربی بیتردید در تولید طلا رتبه برجستهای در کشور دارد و مقادیر زیادی طلا سالانه در این منطقه تولید میشود.
استاندار آذربایجانغربی به پیگیری روانسازی صادرات و واردات طلا نیز اشاره کرده و افزود: هماهنگی دستگاههایی مثل گمرک و استاندارد در این زمینه ضروری است.
رحمانی همچنین با بیان اینکه ما به همه مسئولان و فعالان اقتصادی اعتماد داریم، اضافه کرد: هر کسی بتواند کارها را در این زمینه بهتر پیش ببرد، امور را به آنها تفویض میکنیم.
او در ادامه با اشاره به اینکه برنامههای توسعهای در آذربایجانغربی اجرایی میشود، افزود: برنامههای فرهنگی و اقتصادی در کنار سرمایهگذاری در مناطق مختلف پیگیری میشود.
اختصاص انبار برای صادرات طلا در گمرکات استان لازم است
استاندار آذربایجانغربی تصریح کرد: هماکنون کارگاههای متعددی در بخش راهسازی استان، عملیات تکمیل کریدورهای مواصلاتی را انجام میدهند که همه این اقدامات در راستای فراهم کردن زیرساختهای سرمایهگذاری است.
رحمانی همچنین با قدردانی از مسئولان و اهالی اربیل اقلیم کردستان برای فراهم کردن بستری مناسب برای پیادهروی اربعین، افزود: همراهی و همکاری خوبی بین مسئولان و مردم این دو منطقه در پذیرایی از زائران اربعین وجود داشت که این رویه باید تداوم داشته و در زمینههای تجاری نیز تقویت شود.
او تاکید کرد: گسترش همکاری با همسایهها لازم و مورد تاکید رئیسجمهور است و در صدد فعالسازی بازارچه ساریسو و گذرگاهی دیگر با ترکیه هستیم.
رحمانی در پایان با بیان اینکه اختصاص انبار برای صادرات طلا در گمرکات استان لازم است، تصریح کرد: حوزه یاد شده باید تقویت شده و سهم استان در تولید ملی ارتقاء یابد.
به گزارش کردپرس، پیشتر رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی گفته بود: بالای ۲ هزار کیلو طلا از معادن تکاب استخراج شده، اما میبینیم که همچنان منطقه محرومی است. در حال حاضر ۱۸ محدوده طلا در استان وجود دارد که شاید بیش از ۵۰ تن طلا از این معادن استخراج شود.
همچنین طبق قانون باید خسارت ناشی از فعالیت معادن باید به افراد بومی منطقه پرداخت شود و ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن هم در راستای توسعه منطقه هزینه شود اما این موارد تاکنون در آذربایجان غربی و به ویژه در تکاب با ظرفیت های بالای معادن طلا محقق نشده است و خبری از توسعه آذربایجان غربی از محل عایدات معادن نیست و انتشار اخبار افزایش دریافت حقوق دولتی نشان می دهد که این افزایش تنها آمار و ارقام است. در واقع هر چند وصول حقوق دولتی انجام می پذیرد ولی برگشت به منطقه و هزینه کرد طبق قانون صورت نمی پذیرد و تکاب در محرومیت کامل به سر می برد.
