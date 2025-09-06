١٤٠ تن طلا در خاک آذربایجان غربی/استان تا ٧٠ سال دیگر طلایی می ماند

به گزارش کردپرس از صمت؛ سخاوت خیر خواه با اشاره به اینکه آذربایجان غربی را می توان استان طلایی دانست گفت: در این استان ۸ مجوز معدن طلا در ۵ شهرستان استان صادر شده است که ۳ معدنِ طلای زره شوران، طلای آقدره در شهرستان تکاب و طلای ربط در شهرستان سردشت، دارای پروانه بهره برداری هستند و ۳ معدن طلای خراپه در پیرانشهر، معدن طلای عربشاه در تکاب و معدن طلای آل قویون در شهرستان خوی دارای گواهی کشف می باشند که امیدواریم بزودی به پروانه بهره برداری برسد. همچنین ۲ معدن طلای گندمان و معدن طلای زاوه کوه در شهرستان بوکان پروانه اکتشاف دریافت نموده اند.

او افزود: در ۸ معدن مذکور طبق گزارشات فنی؛ به میزان ۵۴ میلیون تن ذخیره قطعی کانسنک طلا وجود دارد که با در نظر گرفتن عیار طلای آن؛ می توان گفت در این معادن ۱۴۰ تن طلای خالص شناسایی شده وجود دارد که طبق روند فعلی استخراج با تکنولوژی موجود، این میزان طلا تا ۷۰ سال آتی استخراج خواهد شد که البته با تغییر تکنولوژی پیش بینی می شود این ذخیره زودتر از ۷۰ سال تمام بشود اما مطالعات اولیه نشان می ‌دهد معادن دیگری در حال شناسایی است و پهنه های امیدآفرینی مشاهده شده است که می‌توان به وجود ذخایر بیشتری امیدوار بود.

خیرخواه ادامه داد: به نرخ روز، ارزش این ذخایر شناسایی شده بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار است که در خاک استان آذربایجان غربی به عنوان انفال به ودیعه نهاده شده است. این ظرفیت؛ ما را بر آن می‌دارد که زیرساخت‌ها و صنایع پایین دستی طلا را در استان پایه گذاری کنیم.

سرپرست صمت استان گفت: ایجاد شهرک صنعتی صنایع پایین دستی طلا؛ برگزاری نمایشگاه های بین المللی و ملی طلا و جواهر در استان؛ ایجاد زمینه تحویل شمش طلا به کارگاه‌های طلاسازی استان به عنوان مواد اولیه حمایتی؛ ایجاد خطوط توسعه فرآوری و استخراج طلا در معادن بزرگ و همچنین توجه به زیرساخت های منطقه بویژه مردم محلی از محل مسئولیت های اجتماعی این معادن را می‌توان جزو برنامه های توسعه‌ای در این زمینه قلمداد کرد.

او بیان کرد: برگزاری نمایشگاه بین المللی طلا در شهرستان ارومیه اقدامی ارزشمند در همین راستاست که بسترساز اقدامات بعدی توسعه ای در برنامه ها خواهد بود.حضور فعالینی از ۱۰ استان کشور و ۳ کشور خارجی همسایه با ایجاد ۵۴ غرفه و حضور بازدیدی از ۲۰ استان کشور فرصتی است تا ظرفیت های استان بازتعریف و مسیر طلایی شدن استان به درستی ترسیم شود. ما بر انیم تا خاک طلایی استان زندگی مردم محلی را به سمت عزت، آرامش و رفاه رهنمون سازد.

گفتنی است؛ با وجود این حجم از طلا در استان آذربایجانغربی اما این استان در بسیاری از شاخص های توسعه در رتبه های پایین تر از میانگین کشوری قرار دارد!!