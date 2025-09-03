صلح کردن امری فرمایشی نیست/ هیچ کس نمی تواند بدون گرفتن تضمین سلاح زمین بگذارد

به گزارش کردپرس، پس از آنکه دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی، هشدار داد در صورت بیاعتنایی به «توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵» درباره ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) , و یگان های مدافع خلق (YPG) در ارتش سوریه، اقدام مشترک نظامیِ آنکارا و دمشق «اجتنابناپذیر» خواهد بود، تونجر بکرخان رئیس مشترک دم پارتی، واکنش تندی به این سخنان تهدید آمیز نشان داد. او تأکید کرد بدون تضمینهای عینی امنیت و چارچوبهای حقوقی روشن، مطالبه «تسلیم شوید» نه با عدالت سازگار است و نه با صلح، و راهِ پیشرو گفتوگو و راهحلهای آزموده جهانی است.
تونجر بکرخان، با انتقاد از موضع دولت باغچه لی درباره لزوم «عملیات نظامی» در سوریه گفت: «واقعاً اگر میخواهیم پیش برویم، باید با روشهای آزموده جهانی و گفتوگو مسئله را حل کنیم یا با کلیشههای انباشته در چمدانمان راه برویم؟» بکرخان افزود: «مشکلات با تهدید عملیات حل نمیشود؛ پایهٔ راهحل حق و قانون است. گفتنِ صرفِ “تسلیم شوید” نه با عدالت سازگار است و نه با صلح.»
پیشتر در ۱۰ مارس ۲۰۲۵ میان امد الشرع «رئیس جمهور موقت سوریه» و مظلوم عبدی (فرمانده SDF) بر سر ادغام نیروهای SDF و YPG در ارتش سوریه تفاهم شده بود. با این حال، گفتوگوهای پیگیریشونده با میانجیگری آمریکا و فرانسه به پیشرفت قابل قبولی نرسید. نشست برنامهریزیشده در پاریس بهدلیل درگیری های سویدا به تعویق افتاد و سپس «دولت موقت سوریه» با استناد به کنفرانس ۸ آگوست SDF اعلام کرد در نشستهای بعدی شرکت نخواهد کرد.
دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی روز گذشته هشدار داد در صورت پایبند نشدن طرفها به تفاهم ۱۰ مارس، مداخلهٔ نظامی مشترک آنکارا–دمشق ناگزیر خواهد بود. دم پارتی این موضع را رد کرد. تونجر بکرخان با یادآوری ضرورت تضمینهای امنیتیِ واقعی برای همهٔ گروه های جامعه از جمله کردها گفت: «هیچ ملتی در وضعیتِ بلاتکلیفی و بیضمانت نمیتواند جذب روند سیاسی شود.»
بکرخان مدعی شد که طرف سوری «روح توافق ۱۰ مارس» را نقض کرده است: «در روند تدوین قانون اساسی موقت و تعیین دولت و رئیسجمهور، با کردها، دروزیها، علویها و ترکمنها مشورت نشد—این چگونه با ۱۰ مارس سازگار است؟»
او با تأکید بر جایگزینی سیاست به جای خشونت گفت: «این دوره باید دورهٔ گفتوگو بهجای درگیری و آشتی بهجای طرد باشد. با وجود گامهای تاریخی، هنوز پاسخی ملموس ندیدهایم.» بکرخان از دولت ترکیه نیز انتقاد کرد: «این روند یک فرایند فرمایشی نیست. چرا گفتوگوی رسمی با هیأت شمال و شرق سوریه انجام نمیشود؟ چرا هیچ طرح مشخصی برای ادغام دموکراتیک به جامعه ارائه نمیشود؟ راهکار فقط “انگشت تکان دادن” (به نشانه تهدید) نیست.»
بکرخان در نهایت بر پیوند موضوعات منطقهای با مطالبات داخلی تأکید کرد: «دفاع از کرامت و جایگاه کردهای منطقه، با انتظار میلیونها شهروند کردِ ترکیه گره خورده است. بهرسمیت شناختن حقوق کردها ترکیه را تضعیف نمیکند؛ برعکس، آن را نیرومندتر و ثبات منطقه را تقویت میکند.»
