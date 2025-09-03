به گزارش کردپرس، طبق گزارشها، تاکنون ۷۷ مورد نقض توافقنامه ۱ آوریل که میان «مجلس عمومی محلات شیخمقصود و اشرفیه» و دولت موقت سوریه امضا شده بود، به ثبت رسیده است. این توافق در تاریخ ۱ آوریل و در ادامه توافق اولیهای که ۱۰ مارس سال جاری میان نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) و دولت موقت سوریه امضا شد، اعلام گردید. توافقنامه نهایی شامل ۱۴ بند بود و میان نمایندگان دولت موقت و مجلس عمومی محلات شیخمقصود و اشرفیه در حلب به امضا رسید.
به نوشته آژانس خبری هاوار، از زمان امضای توافق تاکنون، دولت موقت سوریه بیش از ۷۷ بار مفاد آن را نقض کرده است.
موارد نقض توافق
موارد نقض شامل بازداشتها، محاصرههای موقت، استفاده از پهپادهای انتحاری، حملات به ایستهای بازرسی نیروهای امنیت داخلی (آسایش)، استقرار نیروها، ایجاد دیوارهای امنیتی، و حتی استفاده از کودکان برای جمعآوری اطلاعات بوده است.
بازداشت و تبعید
بر اساس اسناد موجود، از ۱ آوریل تا ۱ سپتامبر (یعنی طی ۵ ماه پس از توافق)، دهها نفر بازداشت و تبعید شدهاند. نام ۱۸ نفر در این گزارشها ذکر شده که یکی از آنان، «فراس فاروق بوزان» ۳۹ ساله، پس از ۴۰ روز تبعید، جان خود را از دست داد.
سرنوشت بسیاری از غیرنظامیانی که هنگام رفتن به شمال سوریه، عفرین یا مناطق دیگر بازداشت و تبعید شدند، هنوز نامشخص است. این موارد آشکارا نقض بندهای (۳) و (۸) توافقنامه بهشمار میرود.
بند (۸) تصریح میکند که حرکت میان دو محله باید آزادانه و بدون مانع باشد.
بند (۳) وزارت کشور و نیروهای امنیت داخلی را مسئول امنیت مناطق معرفی میکند.
همچنین بند (۱۲) مقرر کرده بود که زندانهای حلب تخلیه شوند و تمامی بازداشتشدگان آزاد گردند.
استفاده از پهپادها
از زمان امضای توافق، ۳۲ مورد استفاده از پهپاد ثبت شده است. در یکی از این موارد، نیروهای دولت موقت یک پهپاد را بر فراز مواضع نیروهای آسایش منفجر کردند که در نتیجه آن دو تن از اعضای این نیروها زخمی شدند.
دولت موقت همچنین ۱۸ ایست بازرسی در مناطق غیرنظامی، از جمله نزدیک بیمارستانها و مدارس، ایجاد کرده است. از جمله در اطراف بیمارستان سوری-فرانسوی، مدرسه الکلمه، مدرسه عبداللطیف نعناع، مدرسه اسکندرون، بیمارستان آستوریا، مسجد ابراهیم بن ادهم و اداره فرهنگ حلب.
علاوه بر این، دیوارهایی در نزدیکی منطقه «الجلاء» احداث و یک ایست بازرسی غیرقانونی در همان حوالی ایجاد شد. همچنین گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه ۶ کودک توسط نیروهای دولت موقت برای جمعآوری اطلاعات از ایستهای آسایش مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند.
منع ورود سوخت به محلات
طبق گزارش کمیتههای محلی و سازمانهای مسئول، دو نوع محاصره سوخت بر مناطق اعمال شده است: یکی کوتاهمدت و دیگری طولانیتر. در نتیجه این محاصرهها، انتقال سوخت به محلات شیخمقصود و اشرفیه متوقف گردید.
نیروهای دولت موقت مسیر تانکرهای سوخت را بستند. این سوخت برای تأمین برق، نانواییها و بیمارستانها حیاتی بوده است.
پایبندی یکجانبه به توافق
با وجود نقضهای مکرر از سوی دولت موقت، مجلس عمومی محلات شیخمقصود و اشرفیه تأکید کرده که به تمامی بندهای توافق پایبند مانده است. این مجلس همان روز نخست زندانیان را آزاد کرد (بند ۱۲)، خاکریزها را برداشت (بند ۵) و تنها نیروهای امنیت داخلی را در مناطق باقی گذاشت (بند ۴).
بندهای باقیمانده
بند (۷): ایجاد دو مرکز نیروهای امنیت داخلی در اشرفیه و شیخمقصود.
بند (۱۰): تشکیل کمیته مشترک در هر دو محله.
بند (۱۱): هماهنگی سازمانهای مدنی دو محله با سایر نهادهای شهر حلب.
