به گزارش کردپرس، شورای عمومی محلههای شیخ مقصود و اشرفیه حلب با آغاز اقدامات لازم برای تشکیل کمیتههای تخصصی، گامی تازه در اجرای توافقنامه ۱ آوریل با دولت موقت سوریه برداشت. این کمیتهها که شامل شش گروه تخصصی در حوزههای بهداشت، آموزش، امنیت، خدمات عمومی، آب و برق و یک کمیته مرکزی برای نظارت بر روند اجرا و رفع موانع هستند، مسئول پیگیری و هماهنگی جهت تحقق مفاد توافق و تسهیل همکاری میان حلب و مناطق شمال و شرق سوریه خواهند بود.
به نوشته آژانس خبری هاوار، بر اساس اطلاعات ارائهشده توسط منابع محلی، شورای عمومی محلههای شیخ مقصود و اشرفیه حلب اقدامات لازم برای تشکیل کمیتههای هماهنگی با مسئولان دولت موقت سوریه را آغاز کرده است. این کمیتهها مسئول پیگیری اجرای توافقنامه ۱ آوریل میان دو طرف خواهند بود.
قرار است شش کمیته تخصصی برای رسیدگی به مسائل مختلف شامل بهداشت، آموزش، امنیت، خدمات عمومی، آب و برق تشکیل شود. علاوه بر این، یک کمیته مرکزی نیز برای نظارت بر روند اجرای توافق و رفع موانع پیشبینی شده است. هر کمیته از پنج عضو تشکیل خواهد شد.
منابع محلی اعلام کردند که این اقدام در راستای اجرای بندهای ۹ و ۱۰ توافق انجام شده است. محور اصلی این بندها بر تشکیل کمیتههایی در هر دو محله برای تسهیل رفتوآمد و همکاری میان حلب و مناطق شمال و شرق سوریه تأکید دارد.
این اقدام در پی نشست اخیر نمایندگان شمال و شرق سوریه با دولت موقت سوریه در تاریخ ۴ سپتامبر صورت گرفته است.
توافقنامه اولیه در ۱ آوریل میان شورای عمومی محلههای شیخ مقصود و اشرفیه و نمایندگان دولت موقت سوریه در حلب به امضا رسید. این توافق شامل ۱۴ ماده اصلی از جمله تقویت زندگی مشترک، حفاظت از املاک، خروج نیروهای مسلح و تضمین امنیت داخلی است و در آن بر تشکیل کمیتهها برای اجرای مفاد توافق تأکید شده است.
