به گزارش کردپرس، «ابراهیم شیخو» مدیر سازمان حقوق بشر عفرین در مصاحبه‌ای اعلام کرد که با وجود امضای توافق میان «مجلس کل محله‌های شیخ‌مقصود و اشرفیه» و «دولت موقت سوریه»، تخلفات و نقض توافق همچنان ادامه دارد. شیخو تاکید کرد که گروه‌های وابسته به دولت موقت سوریه با اعمال محاصره شدید علیه محله‌های کُردنشین شیخ‌مقصود و اشرفیه در شهر حلب، اقدام به ربودن جوانان کُرد کرده‌اند. در پی این وضعیت، اهالی دو محله برای پایان یافتن محاصره و حملات، تظاهرات اعتراضی برگزار کردند که نیروهای وابسته به دولت انتقالی به سوی آنان تیراندازی کرده و شماری از شهروندان را مجروح کردند.

«ابراهیم شیخو» مدیر سازمان حقوق بشر عفرین با آژانس خبری فرات (ANF) درباره فشارها و حملات علیه عفرین، شیخ‌مقصود و اشرفیه مصاحبه‌ای انجام داد.

«نیروهای دولت موقت سوریه توافق را نقض کردند»

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به چگونگی رفتار دولت موقت با ساکنان این مناطق اظهار داشت:

«با وجود امضای توافق میان مجلس کل محله‌های شیخ‌مقصود و اشرفیه و دولت موقت دمشق، محاصره و حملات همچنان ادامه دارد. حدود ۵۰۰ هزار نفر در این دو محله زندگی می‌کنند که اکثریت آنان کُرد هستند و صرفاً تلاش دارند زندگی روزمره خود را حفظ کنند. بازداشت‌های خودسرانه و تهدید ساکنان در ایست‌های بازرسی تداوم دارد و بسیاری بدون هیچ اتهامی بازداشت می‌شوند. این در حالی است که در زمان امضای توافق ۱ آوریل ۲۰۲۵، درباره وضعیت ویژه این محله‌ها تفاهم حاصل شده بود، اما دولت دمشق مفاد توافق را نقض کرده است. در نتیجه درگیری‌های ۶ اکتبر میان اهالی و نیروهای دولتی، دو نفر جان باختند و ده‌ها تن زخمی شدند.»

«هدف از این اقدامات، تخلیه کامل محله‌هاست»

مدیر سازمان حقوق بشر عفرین افزود:

«گروه‌های مسلح موسوم به الامشات و حمزات که وابسته به دولت ترکیه هستند، در اطراف این محله‌ها ایست‌های بازرسی ایجاد کرده و جوانان کُرد را مورد ضرب‌وشتم و بازداشت قرار می‌دهند. در روزهای اخیر شمار این ایست‌های بازرسی افزایش یافته و موارد شکنجه نیز گزارش شده است، از جمله شکنجه یک زن و تهدید شهروندان و کودکان به مرگ. این اقدامات آشکارا با هدف فشار بر ساکنان و تخلیه اجباری محله‌های شیخ‌مقصود و اشرفیه صورت می‌گیرد.»

«اگر دولت موقت همسو با این گروه‌ها نیست، باید اقدامات خود را توضیح دهد»

وی ادامه داد: «از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، ده‌ها گروه مسلح با یکدیگر متحد شده و به محله‌های شیخ‌مقصود و اشرفیه حمله کردند. امروز نیز همان الگو در حال تکرار است. موضع دولت موقت دمشق در قبال این موضوع روشن نیست. اگر با این گروه‌ها همکاری ندارد، باید توضیح دهد چه تدابیری برای مقابله با آنان اتخاذ کرده است.»

«مسیرهای ارتباطی با شمال و شرق سوریه مسدود شده است»

شیخو همچنین با اشاره به موانع موجود در مسیر اجرای توافق، گفت: «گروه‌هایی مانند الامشات و حمزات که وابسته به ترکیه هستند، مانع اجرای موفق توافق ۱ آوریل می‌شوند. پس از امضای توافق، برخی مقامات سوری به ترکیه سفر کردند و مواضع جدید خود را بر اساس آن دیدارها اعلام کردند. در حال حاضر، مسیر دیرحافر و محور ارتباطی دمشق با مناطق شمال و شرق سوریه توسط دولت دمشق مسدود شده است. این اقدام موجب کمبود شدید مایحتاج ضروری در مناطق محاصره‌شده شده است. هرچند پس از درگیری‌های اخیر در ورودی محله‌های شیخ‌مقصود و اشرفیه آتش‌بس اعلام شد، اما ساعاتی بعد یکی از جوانان کُرد در ایست‌های بازرسی الامشات بازداشت شد. موارد متعددی از بازداشت و ربایش همچنان گزارش می‌شود.»

«سازمان‌های غیردولتی باید تخلفات را مستند و به نهادهای بین‌المللی ارائه کنند»