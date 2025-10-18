سرویس سوریه - «ابراهیم شیخو» مدیر سازمان حقوق بشر عفرین اعلام کرد که با وجود امضای توافق میان مجلس کل محلههای شیخمقصود و اشرفیه و دولت موقت سوریه، محاصره و حملات علیه ساکنان این محلهها همچنان ادامه دارد. وی افزود گروههای وابسته به دولت موقت با ایجاد ایستهای بازرسی، بازداشت و شکنجه جوانان کُرد و تهدید شهروندان را ادامه میدهند و این اقدامات با هدف فشار بر ساکنان و تخلیه اجباری محلهها انجام میشود.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به چگونگی رفتار دولت موقت با ساکنان این مناطق اظهار داشت:
مدیر سازمان حقوق بشر عفرین افزود:
مدیر سازمان حقوق بشر عفرین در پایان تأکید کرد:
کد خبر 2789814
نظر شما