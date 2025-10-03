افزایش تنش در محلات کُردنشین حلب؛ دمشق خواستار تسلیم بدون قید و شرط کُردها است

به گزارش کردپرس، در حالی که بر اساس توافق ۱ آوریل ۲۰۲۵ میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت دمشق قرار بود تنها نیروهای امنیت داخلی مدیریت خودگردان در محلات اشرفیه و شیخ مقصود باقی بمانند، نوری شیخو، رئیس مشترک شورای مدنی این مناطق، از افزایش تنش‌ها و نقض توافق‌ها خبر داد. او می‌گوید نیروهای حکومتی با ایجاد بیش از ۳۰ ایست و بازرسی، بستن جاده دیرحافر و حضور گروه‌های شبه‌نظامی همچون «حمزات» و «امشات»، در تلاش‌اند شرایط را متشنج کنند و فشارها را بر SDF افزایش دهند. به گفته شیخو، هدف دمشق وادار کردن نیروهای کُرد به پیوستن به ارتش سوریه است: «آنها می‌خواهند بعد از ۲۰ سال جنگ و قربانی دادن، ما بدون قید و شرط تسلیم شویم.»

«نوری شیخو» رئیس مشترک شورای مدنی محلات کُردنشین اشرفیه و شیخ مقصود حلب، در گفت‌وگو با روداو تأکید کرد که نیروهای وابسته به حکومت دمشق در روزهای اخیر تلاش کرده‌اند با اقدامات نظامی آرامش این مناطق را برهم بزنند.

به گفته وی، نیروهای حکومتی بیش از ۳۰ ایست و بازرسی در اطراف محلات کُردنشین ایجاد کرده و توافق‌های پیشین میان طرفین را نقض کرده‌اند.

شیخو افزود: «این روزها سطح تنش در محلات کُردنشین بالا رفته است. همزمان کمپینی رسانه‌ای علیه این مناطق به راه افتاده و تحرکات نظامی نیز افزایش یافته است. استقرار ایست‌های بازرسی باعث ایجاد نگرانی امنیتی و هراس در میان شهروندان شده است.»

فرماندهی نیروهای امنیت داخلی اداره خودگردان حلب نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵، یک حمله از سوی «گروه‌های غیرقانونی» وزارت دفاع سوریه رخ داده که در نتیجه آن یک نیروی مسلح کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.

شیخو در ادامه برخی گروه‌های شبه‌نظامی از جمله «حمزات» و «امشات» را متهم کرد که به دنبال شعله‌ور کردن درگیری هستند و گفت: «گروه‌هایی غیرقانونی در اطراف محلات مسکونی تجمع کرده‌اند. بخشی وابسته به وزارت دفاع سوریه هستند و بخشی دیگر از گروه‌های خارج از سیستم دفاعی. آنها می‌خواهند جنگی تازه آغاز شود و تاکنون حدود ۲۵ تا ۳۰ ایست و بازرسی ایجاد کرده‌اند.»

وی با اشاره به بسته شدن مسیر ارتباطی میان حلب و مناطق شمال و شرق سوریه گفت: «یک هفته است که جاده دیرحافر کاملاً مسدود شده است. در گذشته مسیر تنها چهار ساعت زمان می‌برد، اما اکنون سفر به مناطق جزیره هشت تا ده ساعت طول می‌کشد. این اقدامات نقض آشکار توافق‌های ماه مارس و آوریل است.»

بر اساس توافق ۱ آوریل ۲۰۲۵ میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت موقت دمشق، قرار بود تمامی نیروهای SDF از محلات اشرفیه و شیخ مقصود خارج شوند و تنها نیروهای امنیت داخلی مدیریت خودگردان در آن مناطق حضور داشته باشند. با وجود این، نیروهای حکومتی دمشق گروه‌های مسلح را متهم کرده‌اند که قصد حمله به این محلات را دارند.

نوری شیخو این فشارها را بخشی از سیاست دمشق برای وادار کردن SDF به پیوستن به ارتش سوریه دانست و تصریح کرد: «آنها می‌خواهند بعد از ۲۰ سال جنگ و قربانی دادن، ما بدون قید و شرط تسلیم شویم. این اقدامات تنها فشارهای بی‌اساس برای وادار کردن SDF به پیوستن به ارتش سوریه است.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ایست‌های مشترک میان نیروهای امنیت داخلی مدیریت خودگردان و نیروهای حکومتی دمشق در اطراف محلات گفت: «ایست‌های مشترک همچنان فعال‌اند و تغییر خاصی در آن‌ها ایجاد نشده است. رفت‌وآمد به داخل شهر ادامه دارد. برای حل بحران باید توافق اول آوریل بار دیگر به اجرا گذاشته شود.»