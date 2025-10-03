افزایش تنش در محلات کُردنشین حلب؛ دمشق خواستار تسلیم بدون قید و شرط کُردها است

به گزارش کردپرس، در حالی که بر اساس توافق ۱ آوریل ۲۰۲۵ میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت دمشق قرار بود تنها نیروهای امنیت داخلی مدیریت خودگردان در محلات اشرفیه و شیخ مقصود باقی بمانند، نوری شیخو، رئیس مشترک شورای مدنی این مناطق، از افزایش تنشها و نقض توافقها خبر داد. او میگوید نیروهای حکومتی با ایجاد بیش از ۳۰ ایست و بازرسی، بستن جاده دیرحافر و حضور گروههای شبهنظامی همچون «حمزات» و «امشات»، در تلاشاند شرایط را متشنج کنند و فشارها را بر SDF افزایش دهند. به گفته شیخو، هدف دمشق وادار کردن نیروهای کُرد به پیوستن به ارتش سوریه است: «آنها میخواهند بعد از ۲۰ سال جنگ و قربانی دادن، ما بدون قید و شرط تسلیم شویم.»
