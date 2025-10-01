تصاویری از استقرار نیروهای دولت موقت سوریه در اطراف محلات کُردنشین حلب

به گزارش کردپرس، منابع سوری با انتشار تصاویری از استقرار نیروهای دولت موقت سوریه در اطراف محله کُردنشین اشرفیه و منطقه لیرمون در شهر حلب گزارش دادند. در تصاویر مشاهده می‌شود که بر روی جاده‌ها خاکریزهایی بلند ایجاد شده و مناطق غیرنظامی و مراکز راهبردی برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، منابع محلی تصاویری از ایجاد مواضع نظامی در مقابل پارک «طارق بن زیاد» در محله اشرفیه و همچنین برپایی خاکریزهای بلند در منطقه لیرمون ثبت کرده‌اند.

در این تصاویر دیده می‌شود که نیروهای دولت موقت در داخل پارک نیز مواضع نظامی برپا کرده‌اند. همچنین شماری از این نیروها در اطراف پارک و بیمارستان فرانسوی حلب مستقر شده‌اند.

در تصویر دیگری آشکار است که در بخش غربی محله اشرفیه، در محدوده لیرمون، خودروهای وابسته به نیروهای دولت موقت سوریه بر روی جاده‌ها خاکریزهایی بلند ایجاد می‌کنند.