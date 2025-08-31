ضرورت ورود جدی استاندار کردستان به مسایل ورزش

به گزارش کردپرس؛ بهرام مهرپیما، داور بینالمللی فوتبال و خبرنگار پیشکسوت ورزشی کردستان، در یادداشتی خطاب به استاندار تأکید کرد: انتظار مردم کردستان این بود که با انتخاب فردی بومی در جایگاه استانداری، دغدغهها و مشکلات ورزشی استان نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
او با اشاره به وضعیت نامطلوب تیمهای ورزشی استان گفت: در سالهای اخیر، برخلاف انتظار، توجه کافی به تیمهای لیگ برتری فوتبال بانوان از جمله زارع باتری، کانی، سخناخ و ایستا و همچنین تیم فوتسال آقایان "پاریزهر" صورت نگرفت و برخی از این تیمها منحل یا بازیکنان بومی آنها مجبور به پیوستن به تیمهای سایر استانها شدند.
مهرپیما همچنین نسبت به وضعیت باشگاه مردمی و باسابقه «آبیدر» هشدار داد و افزود: این باشگاه که نقش مهمی در پرورش استعدادهای ورزشی جوانان استان داشته، امروز با مشکلات مالی جدی دست و پنجه نرم میکند و احتمال انصراف آن از حضور در رقابتهای کشوری وجود دارد.
وی از استاندار کردستان خواست با جلب همکاری نهادها و شرکتهای بزرگ استان همچون اداره کل صنعت، معدن و تجارت، پتروشیمی کردستان، شهرداری و شورای شهر، حمایتهای مالی لازم از این تیمها را فراهم کند تا مانع از محرومیت جوانان و نوجوانان مستعد استان در عرصه رقابتهای ملی شود.
این پیشکسوت ورزشی با مقایسه شرایط تیمهای کردستان با تیمهای برخوردار سایر استانها نظیر مس کرمان، سپاهان اصفهان و تراکتورسازی تبریز یادآور شد: حمایت مالی و سرمایهگذاری کلان در تیمهای ورزشی نه تنها باعث افتخارات ورزشی میشود، بلکه میتواند در جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و تقویت روحیه امید در میان جوانان نیز مؤثر باشد.
سرویس کردستان– در پی مشکلات مالی و کمتوجهی به تیمهای ورزشی استان کردستان طی سالهای اخیر، پیشکسوت ورزشی خواستار ورود فوری دکتر لهونی، استاندار کردستان، به این موضوع شد.
به گزارش کردپرس؛ بهرام مهرپیما، داور بینالمللی فوتبال و خبرنگار پیشکسوت ورزشی کردستان، در یادداشتی خطاب به استاندار تأکید کرد: انتظار مردم کردستان این بود که با انتخاب فردی بومی در جایگاه استانداری، دغدغهها و مشکلات ورزشی استان نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما