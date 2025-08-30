غرق شدن جوان سقزی در سد مهاباد/جنازه هنوز پیدا نشده است

به گزارش کردپرس، سردار فداکار مکری در این باره اظهار کرد: روز گذشته جوان ۲۰ ساله اهل شهرستان سقز که به همراه پدرش برای شنا به سد مهاباد رفته بود، دچار غرق شدگی شد.
او افزود: این جوان پس از شنا از طرف جزیره مهاباد به طرف دیگر سد دچار خستگی شد و در میان راه دچار غرق شدگی شد.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی مهاباد گفت: تیمهای جستوجو و نجات از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۹ روز جمعه در عمق حدود ۲۰ متری سد و در نزدیکی دریچه به دنبال جسد بودند، اما تاکنون موفق به یافتن آن نشدند.
فداکار اضافه کرد: عملیات جستوجو صبح امروز از سر گرفته شده و تلاش برای یافتن جنازه وی همچنان ادامه دارد.
