۸ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۵

غرق شدن جوان سقزی در سد مهاباد/جنازه هنوز پیدا نشده است

سرویس آذربایجان غربی- معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مهاباد گفت: یک جوان ۲۰ ساله سقزی روز گذشته در دریاچه سد مهاباد دچار غرق شدگی شده و تلاش غواصان برای پیدا کردن جنازه وی همچنان ادامه دارد.

به گزارش کردپرس، سردار فداکار مکری در این باره اظهار کرد: روز گذشته جوان ۲۰ ساله اهل شهرستان سقز که به همراه پدرش برای شنا به سد مهاباد رفته بود، دچار غرق شدگی شد.

او افزود: این جوان پس از شنا از طرف جزیره مهاباد به طرف دیگر سد دچار خستگی شد و در میان راه دچار غرق شدگی شد.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مهاباد گفت: تیم‌های جست‌وجو و نجات از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۹ روز جمعه در عمق حدود ۲۰ متری سد و در نزدیکی دریچه به دنبال جسد بودند، اما تاکنون موفق به یافتن آن نشدند.

فداکار اضافه کرد: عملیات جست‌وجو صبح امروز از سر گرفته شده و تلاش برای یافتن جنازه وی همچنان ادامه دارد.

کد خبر 2788189

