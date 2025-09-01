۱۰ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۴

غواصان جسد جوان سقزی را بعد از ٣ روز در سد مهاباد پیدا کردند

سرویس آذربایجان غربی- معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مهاباد گفت: جنازه جوان سقزی غرق شده در سد مهاباد پس از سه روز جستجوی تیم های غواصی پیدا شد.

به گزارش کردپرس، سردار فداکار مکری در این باره اظهار کرد: جمعه هفته گذشته جوانی ۲۰ ساله اهل شهرستان سقز به همراه پدرش برای شنا به سد مهاباد رفته بود، دچار غرق شدگی شد.

او افزود: این جوان پس از شنا از طرف جزیره مهاباد به طرف دیگر سد دچار خستگی شده و در میان راه دچار غرق شدگی شد.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مهاباد گفت: تیم‌های جست‌وجو و نجات از روز جمعه در عمق حدود ۲۰ متری سد و در نزدیکی دریچه به دنبال جسد بودند، تا اینکه سرانجام موفق به یافتن جسد وی شدند.

فداکار با قدردانی از تلاش تیم های غواصی افزود: پس از این حادثه علاوه بر تیم غواصی مهاباد، تیم های غواصی و ملوانان از شهرهای اطراف از جمله بوکان، سقز و میاندوآب در سد مهاباد به جستجوی جنازه این جوان غرق شده پرداختند. بسیاری از شهرندوان مهاباد نیز در طول این سه روز با خانواده این جوان ابراز همدردی کرده و وسایل و امکانات مورد نیاز را برای اعضای خانواده و آشنایان وی تهیه کردند.

فداکار گفت: جنازه این جوان پس از پیدا شدن در سد مهاباد برای بررسی علت حادثه و سایر تشریفات با بدرقه مردم به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.

