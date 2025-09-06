جوانی دیگر در سد مهاباد غرق شد

به گزارش خبرنگار کردپرس، سردار فداکارمکری اظهار کرد: به گفته برخی شاهدان این جوان که به تنهایی وارد دریاچه سد مهاباد شده بود، به دلیل مواج بودن آن و عدم آشنایی کافی به فنون شنا در بخش عمیق سد، غرق شد.

او اضافه کرد: اطلاعات دقیقی از هویت این فرد وجود ندارد، اما کفش و لباس هایش در ساحل جا مانده است و این احتمال نیز وجود دارد که وی در مسیری دیگر از سد خارج شده باشد.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مهاباد گفت: تیم غواصان مهاباد برای پیدا کردن جنازه این فرد به محل حادثه اعزام شدند، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

فداکار مکری با اشاره به اینکه این سومین مورد غرق شدگی در سد مهاباد است افزود: روز جمعه هفته قبل نیز جوان ۲۰ ساله اهل یکی از استان‌های همجوار در دریاچه سد مهاباد غرق و با تلاش غواصان پس از ٣روز جنازه وی پیدا شد.

او تاکید کرد: سد مهاباد منبع اصلی تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه به شمار می‌رود و مسوولان محلی بارها نسبت به خطر شنا در این سد هشدار داده‌اند.