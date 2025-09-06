جنازه جوان مهابادی در دریاچه سد پیدا شد

او با بیان اینکه روز گذشته کفش‌ها و لباس‌های فرد غرق شده در حاشیه دریاچه یافت شد، توضیح داد: عملیات جستجو برای یافتن جنازه وی روز گذشته به دلیل تاریکی هوا، متوقف شد اما صبح امروز غواصان دوباره به دریاچه سد اعزام شدند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مهاباد گفت: تیم غواصان مهاباد برای پیدا کردن جنازه این فرد محدوده مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و سرانجام توانستند پیکر وی را از آب بیرون بیاورند.

فداکار مکری افزود: این سومین مورد غرق شدگی در سد مهاباد است. جمعه گذشته نیز جوانی ۲۰ ساله از اهالی یکی از استان‌های همجوار در دریاچه سد مهاباد غرق شده بود که با تلاش غواصان پس از سه روز جنازه وی پیدا شد.

به گزارش کردپرس، شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی بارها با صدور اطلاعیه از هموطنان درخواست کرده است: از شنا کردن در سدها و تاسیسات آبی این استان خودداری کنند.