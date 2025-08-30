۱۷ هزار میلیارد تومان پروژه در هفته دولت کردستان اجرا شد

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در آیین گرامیداشت شهدای دولت و خدمت در سنندج، گفت: برای تسریع در روند توسعه استان، شورای توسعه کردستان با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است تا شکاف بین این استان و دیگر مناطق کشور کاهش یابد.

وی با بیان اینکه طی یک سال اخیر اقدامات زیرساختی موثری در دولت چهاردهم انجام شده است، افزود: در هفته دولت بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی و اقتصادی در کردستان افتتاح یا کلنگ زنی شد که ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به طرح های قابل افتتاح و هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز مربوط به پروژه های آغاز عملیات اجرایی بود.

استاندار کردستان آرامش و ثبات در استان را نتیجه امنیت و وحدت مردم و مسئولان دانست و اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، همبستگی و انسجام مردم موجب ناکامی دشمن در پیگیری اهدافش شد.

در ادامه این مراسم، نماینده ولی فقیه در کردستان، حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی نیز بر لزوم جلب رضایت مردم در امور اجرایی تأکید کرد و بیان کرد: مسئولان باید همواره خدمت به مردم را در اولویت قرار دهند و در پاسخگویی و عدالت در مدیریت کوتاهی نکنند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به برگزاری دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان در سال آینده، گفت: دشمنان از ابتدای انقلاب همواره درصدد ضربه زدن به ملت ایران بوده اند، اما به واسطه ایستادگی مردم و توانمندی نیروهای مسلح ناکام مانده اند.

سردار جمشید رضایی با بیان اینکه حمله نظامی ۲۳ خردادماه امسال با حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی نیز با شکست مواجه شد، ادامه داد: قدرت موشکی ایران رژیم صهیونیستی را زمین گیر کرد و اگر حمایت آمریکا نبود، این رژیم بیش از یک هفته دوام نمی آورد.

وی اتحاد و همبستگی مردم با دولت، رهبری و نیروهای مسلح را عامل اصلی ناکامی دشمنان دانست و تاکید کرد ایران اسلامی با اتکا به این پشتیبانی در برابر همه توطئه ها مقاوم خواهد ماند.