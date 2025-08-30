ادعای احیای دریاچه ارومیه کلاهبرداری است/مگر معجزه الهی رخ بدهد

به گزارش کردپرس، احمد بایبوردی رییس مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان‌شرقی و فعال محیط‌زیست عامل افزایش دمای بی‌سابقه در آذربایجان‌شرقی را خشکی دریاچه ارومیه عنوان کرد و به ایسنا گفت: در این منطقه با توجه به اینکه یک پهنه آبی وسیعی خشک شده، رطوبت هوا کاهش یافته و موجب کاهش بارندگی ها این منطقه شده است.

او با بیان اینکه دریاچه ارومیه اکنون زیر ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب دارد، ادامه داد: در دهه ۷۰، این دریاچه ۳۳ میلیارد متر مکعب آب داشت که متاسفانه به این وضعیت بحرانی دچار شده است.

رییس مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان‌شرقی به بحران های زیست محیطی ناشی از خشکی دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: افزایش دمای هوای اقلیم آذربایجان به ویژه تبریز و طوفان های نمکی مهم‌ترین مسائل ناشی از خشکی دریاچه هستند.

بایبوردی با بیان اینکه اگر شرکت داخلی و خارجی پیدا شود و ادعا کند می‌توانیم دریاچه ارومیه را احیا کنیم، بدون شک به دنبال کلاهبرداری است، تصریح کرد: طرح موضوع امکان احیای دریاچه ارومیه توسط انسان در این شرایط، کار غیر علمی است و برای احیای دریاچه باید یک معجزه الهی صورت بگیرد.

به گزارش کردپرس، اول مرداد ماه در حالیکه بر اساس اعلام نظر کارشناسان تا پایان تابستان امسال دریاچه ارومیه برای نخستین بار به صورت کامل خشک خواهد شد دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گفته بود: ما باید کار خود را با عزم جدی دنبال کنیم چرا که دریاچه ارومیه قطعاً احیا خواهد شد.