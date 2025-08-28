به گزارش خبرنگار کردپرس؛ امیر براندیشه در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در سالن جلسات‌ این مجموعه تولیدی برگزار شد؛ عنوان کرد: شرکت مدیریت تولید برق بیستون متولی بهره برداری از ۲ واحد بخار ۳۲۰ مگاواتی در نیروگاه بیستون و ۴ واحد گازی ۲۵ مگاواتی در نیروگاه اسلام آباد غرب است و در مجموع متولی بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری تأسیسات نیروگاهی مرتبط با ۷۴۰ مگاوات برق است.

وی یادآور شد: تمامی همکاران ما در بخش های مختلف با عشق، علاقه و تلاش شبانه روزی و با یک همت بلند و اراده محکم در گرمای سخت تابستان و سرمای طاقت فرسای زمستان مشغول کار و تلاش هستند.

وی به واردشدن نیروگاه حرارتی بیستون به سی امین سال دوران فعالیت خود اشاره کرد و گفت: این مجموعه سی سال تلاش مستمر، شبانه روزی و خستگی ناپذیر برای ایرانی آباد داشته است و در طول این مدت بیش از ۱۲۰ میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید و به شبکه تزریق کرده است و در شرایط فعلی ناترازی های حوزه انرژی، وظیفه ما را بسیار سنگین تر از قبل کرده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون در ادامه به برنامه تعمیرات مجموعه اشاره کرد و گفت: در بهمن ماه سال گذشته یک تعمیرات اساسی و بسیار مهم انجام دادیم و در بهار امسال نیز بیش از ۱۲۰ روز تلاش شبانه روزی و بیش از ۲۳ هزار آیتم فعالیت تعمیراتی انجام شده است که برخی از این کارها در۳۰ سال گذشته بی نظیر بوده و برای بار اول بار انجام گرفته است.

وی به افزایش ۶ درصدی توان و قدرت عملی تولید واحدهای بخار بیستون در مقایسه با سال گذشته اشاره کرد و گفت: با توجه به انجام تعمیرات اساسی و بسیار گسترده و دوره ای در واحد یک بخار، بیش از ۶ درصد افزایش تولید داشته‌ایم و این حاصل تلاش شبانه روزی همه پرسنل و همکاران است‌. همچنین در مردادماه امسال در مقایسه با ده سال گذشته توان تولیدی واحدهای بخار بیستون حدود هشت درصد افزایش تولید داشته‌ و در نیروگاه گازی اسلام آباد غرب نیز توان تولید تولید پنج ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته حدود ۶ درصد افزایش داشته است.

براندیشه تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه ای که توسط دشمنان بر ما تحمیل شد همکاران نیروگاه با وجود همه دشواری‌ها و سختی کار، اضطراب خانواده‌ها و ... به صورت شبانه روزی مشغول کار و تلاش بودند و حتی یک لحظه هم ترک محیط کار نداشتیم و شیفت بندی های به صورت ۲۴ ساعته برقرار بود که جای تقدیر بسیار دارد.

وی از کسب رتبه اول نیروگاه بیستون در ارزیابی عملکرد نیروگاه های زیر ۱۰۰۰ مگاوات سراسر کشور خبر داد و گفت: این ارزیابی بر اساس معیارهای ۳۰ گانه و توسط وزارت نیرو انجام گرفته و کسب این موفقیت افتخاری برای کرمانشاه است و امیدواریم بتوانیم این افتخار آفرینی را همچنان ادامه دهیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون به برنامه آماده سازی نیروگاه اشاره کرد و گفت: طبق برنامه تعمیرات دوره ای نیمه اساسی برای آمادگی در زمستان، بهسازی تجهیزات قدیمی، راه اندازی خط ریلی انتقال سوخت و برنامه ذخیره سازی سوخت مناسب برای فصول سرد را در دستور کار داریم. همچنین به منظور صرف جویی و مصرف بهینه آب به دنبال احرای طرح هیبریدی برج خنک کن هستیم.

وی به انجام برنامه ریزی های دقیق تعمیراتی و فعال نگه داشتن مجموعه در پیک مصرفی تابستان اشاره کرد و گفت: نیروگاه بیستون با وجود شرایط دشوار کاری، با تمام توان در مدار تولید قرار دارد تا یک انرژی مطمئن و مستمری را به شبکه برق کشوز تزریق کنیم و چراغ خانه هموطنان عزیز ما روشن بماند.

براندیشه همچنین عنوان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ نیروگاه بخار ییستون بالغ بر یک میلیارد و ۴۳۵ میلیون و ۸۰۰ هزار کیلو وات ساعت تولید انرژی داشته که ۸ درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته است و نیروگاه اسلام آباد غرب نیز حدود ۲۵۸ میلیون و ۶۷۱ کیلووات ساعت تولید انرژی داشته و نسبت به سال گذشته بیش از ۶ درصد افزایش داده داشته است‌.

وی یادآور شد: در زمینه نرخ خروج اضطراری به دلیل اتفاقات ناخواسته، نسبت به سال گذشته شاهد ۷۵ درصد کاهش بوده ایم و در واقع مجموعه به صورت ۲۴ ساعته در مدار بوده که این موفقیت حاصل یک مدیریت مناسب و تلاش شبانه روزی همکاران است‌.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون توجه به حفظ و صیانت از محیط زیست را یکی از اولویت های مجموعه برشمرد و گفت: یکی از برنامه های در دست انجام ما توسعه فضای سبز است‌ و تلاش می‌کنیم دوباره نشان صنعت سبز را کسب کنیم.