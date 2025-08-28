مسئولان همتی در حمایت از ورزش قروه ندارند/لزوم اسپانسری معادن در حوزه ورزش  

به گزارش خبرنگار کردپرس، روز پنجم شهریور ماه به مناسبت تولد اسطوره کشتی «جهان پهلوان تختی» به عنوان روز ملی کشتی نامگذاری شده است. ورزشی که به پهلوانی و جوانمردی و منش و اخلاق شهره دارد و بسیاری از ورزشکاران این حرفه همانند پهلوان «رسول خادم» مسیری که تختی رفت را ادامه داده و تبدیل به الگویی شده اند برای کشتی گیران نسل امروز… ورزش کشتی که یکی از موفق ترین ورزش هاست حدود ۶۰ سالی می شود به شهرستان قروه راه یافته و کشتی گیران بزرگی را تربیت و وارد فاز قهرمانی کرده است. قهرمانانی که به دلیل بی توجهی ها و حمایت نشدن ها گمنام مانده اند و گوشه عزلت را برگزیده اند. در واقع حمایت از ورزش یعنی حمایت از آینده نسل های جوان و در این میان رشته کشتی که خواهان فراوان دارد اگر از قطار کم لطفی پیاده شود قطعاً می تواند به سمبل کشتی ایران یعنی مازندران برسد.

در این میان ورزش قروه در تمامی رشته ها از مشکلاتی رنج می برد که اگر حل شوند جامعه از آسیب های اجتماعی دور و به سمت نشاط و توسعه اجتماعی خواهد رفت.

مشکلاتی که به گفته رئیس هیئت کشتی شهرستان قروه از نبود حمایت ها و بی توجهی به این حوزه شامل نداشتن اسپانسر، زیرساخت های ضعیف، مشکلات مالی و ابهام در آینده ورزشی و نداشتن شغل و … نشأت می گیرد. «پیمان صادقی» در همین زمینه در مصاحبه با خبرنگار کردپرس که به خاطر از دست دادن دو تن از پیشکسوتان قهرمان کشتی ایران «امامعلی حبیبی گودرزی» و «رضا سوخته سرایی» متأثر بود به مشکلات حوزه ورزش کشتی و موانع بر سر راه در کنار درخواست هایی که هست، اشاره کرد.

* ابتدا تاریخچه ای از ورزش کشتی در قروه بگید و اینکه در حال حاضر چه تعداد کشتی گیر و مربی فعال دارید؟

کشتی قروه عقبه ای ۶۰ ساله دارد و در طول این مدت قهرمانان متعدی داشتیم که در چندین مسابقات ملی و بین المللی مدال آور بوده اند. در حال حاضر تیم کشتی شهرستان قروه دارای ۵۰۰ عضو سازمان یافته هست که در رده های خردسال، نونهال، نوجوان، جوان و بزرگسال و پیشکسوتان فعالیت دارند. البته بیشتر اعضا در رده نونهالان و خردسال و نوجوانان هستند.

باید بگویم نظر ما بر این است که برای کشتی عموماً در سن ۹ سالگی آموزش آن شروع شود و در ۱۵ سالگی به صورت تخصصی و قهرمانی پیش رود.

در مورد مربی هم در حال حاضر تعداد ۹ مربی داریم که دارای دفترچه مربیگری هستند یعنی در کلاس های روز دانش افزایی شرکت کرده و دفترچه دارند.

* به نظر شما اصلی ترین مشکل در حوزه ورزش کشتی چیست؟

ببینید کشتی رشته ای است که بیشتر اقشار متوسط به پایین جامعه سراغ آن می آیند یعنی اشخاصی که ورود می کنند به این ورزش از نظر درآمدی وضعیت خوبی ندارند. برای همین می گویم اصلی ترین مشکل در کشتی و در مل در حوزه ورزش نبود بودجه و بحث مالی است.

ما قصد داریم که این مسیر را هموار و ورزشکاران را ساپورت کنیم. ورزشکار نمی تواند هم کار و هم ورزش کند که اگر ساپورت شوند کشتی قروه از نظر قهرمانی در سطح ملی و جهانی حرف های بسیاری برای گفتن دارد چون که در گذشته در ده های ۶۰ تا ۸۰ کشتی قروه در سطح کشور نام و رسمی داشت.

کشتی قروه در دهه ۸۰ بسیار عالی کار کرد و به نوعی سال های شکوفایی کشتی بود اما در دهه ۹۰ این روند قطع و از ریل خارج شد. و حالا ما داریم دوباره آن را وارد ریل می کنیم و می خواهیم در حوزه زیرساخت و دانش افزایی مربیان و در حوزه اسپانسرینگ کار کرده تا بتوانیم کشتی را به روزهای رشد خود برسانیم و مثل سابق تیم ملی داشته باشیم.

اگر مشکل مالی حل شود موفقیت های بسیاری را شاهد خواهیم بود.

* به نبود اسپانسر اشاره کردید. باتوجه به اینکه در شهرستان بنگاه های اقتصادی بزرگی همانند معدن طلا و معادن سنگ داریم… به نظر شما چرا از این بنگاه ها برای اسنانسر شدن تیم های ورزشی بهره ای گرفته نمی شود؟ اصلاً اقدامی و یا درخواستی داده شده برای اینکار!؟

من حدود یک سال و هفت ماه است که رئیس هیئت کشتی هستم و در این مدت هیچ کدام از این معادن برای اسپانسری نیامده اند و اگر کمیک هم شده مقطعی بوده و به صورت ثابت اقدامی نشده است.

ما به صورت مکرر درخواست داده ایم اما در قروه همتی برای حمایت از ورزش نیست. من خودم عضو شورا هستم و همیشه در همه جا گفته ام که اگر به حوزه ورزش رسیدگی شود و این حوزه را توانمند کنیم از آن طرف مسایل مربوط به بزهکاریهای اجتماعی در سطح جامعه کاهش می یابند. اما متأسفانه در بین مسئولان همتی برای این نیست که روی حوزه ورزش کار شود و اسپانسری پای کار بیاید.

خود اداره ورزش و جوانان بودجه خاصی ندارد و به هیئت ها اصلاً بودجه ای داده نمی شود و اگر بوده موردی بوده و هیچ تلاشی برای منبع مالی ثابت نیست. متأسفانه مسئولان شهرستان و حتی استان به ورزش نگاه تفننی و سرگرمی دارند و به عنوان یک صنعت درآمدزا آن را نمی بینند و برای همین هیئت های ورزشی همه خودگردان شده اند.

در شهرهای همجوار خیلی خوب روی ورزش کار کرده اند و همانند دنیا به عنوان یک صنعت پیشران آن را حساب می کنند اما اینجا همتی دیده نمی شود.

* راهکار شما برای ورود اسپانسر به حوزه ورزش به خصوص برای کشتی چیست؟ مسئولان چه کاری باید انجام دهند؟

در سطح کشور درآمد معدن طلای قروه به قدری است که راحت می تواند چندین تیم ورزشی را برای لیگ برتر تحهیز کند اما تمام معضلات معدن برای مردم است و منفعتی ندارد. باید به مسئولیت های اجتماعی ورود کنند. گل گهر سیرجان را نگاه کنیم بیش از ۲۰ تیم لیگ برتری دارد در حالی که درآمد آنجا اندازه معدن طلای خودمان نیست. متأسفانه منطقه خودمان صنعتی نیست همانند اراک و اصفهان و کرمان. آنجاها بنگاه های صنعتی بزرگی دارند که برای مسئولیت های اجتماعی هزینه می کنند و در کار اسپانسری ورود دارند.

در قروه تعداد بنگاه های اقتصادی کم است و باید ورود کنند که این نیازمند همت مسئولان استانی و شهرستانی است یعنی اگر معدن طلا همت داشته باشد به راحتی می تواند ورزش شهرستان را ساپورت کند. بنگاه های کوچک شاید مقطعی حمایت کنند اما برای حمایت ثابت نیاز به همکاری بنگاه های بزرگ داریم.

ورزشکار باید به مسابقات و لیگ های برتر برود و تا ورزشکار به این تجربه ها نرسد رشد و تعالی پیدا نمی کند. چرا ما باید برای اعزام یک تیم این همه مشکل داشته باشیم از حمل و نقل گرفته تا هزینه های سرسام آور بدون کوچکترین حمایت. خب اگر اسپانسر بود دیگر این همه مشکل و دغدغه نداشتیم. ورزشکار کلی زحمت کشیده تا توانسته جواز حضور در مسابقات را بگیرد آن وقت موقع اعزام به خاطر نبود بودجه باید قید مسابقات را بزند!؟ آیا این باعث نمی شود آن ورزشکار زده شود!؟ ما هرجور شده تیم را اعزام می کنیم اما این درست نیست که اینقدر حوزه ورزش نادیده گرفته می شود.

ما از طرف شورا برای اسپانسری اقدام کردیم اما این کار نیازمند همکاری نهادهای بالادست است و همین که باید در سطح مجلس این مسئله پیگری شود و نماینده باید بتواند از قدرتی که دارد در این حوزه ورود کند. نماینده به راحتی می تواند برای اسپانسری، بنگاه های اقتصادی را مجاب به همکاری کرده تا حمایت لازم را داشته باشند.

ما می خواهیم با ورزش جلوی مشکلات را از کودکی بگیریم و آسیب ها را کم کنیم اما متأسفانه سازمان ورزش و جوانان آخرین وزارتخانه ای است که بودجه را می گیرد آن هم با کمترین میزان بودجه.

من درخواستی که از مسئولان دارم این است که بیاییم حاشیه را رها کنیم و اصل موضوع را ببینیم. مسئولان برای برنامه های حاشیه ای هزینه های هنگفتی می کنند اما برای ورزش هزینه ای نمی شود.

از نماینده مجلس هم درخواست می شود که کمک کند چون فقط گره مشکلات ورزش شهرستان به دست نماینده باز می شود و همین جا می گویم که به ورزش نگاه ویژه ای داشته باشد نه به صورت گذرا که یک قهرمانی باشد و تجلیل شود. بیایند مشکلات را ریشه یابی کرده و از ریشه حل کنند و می خواهم که همانند نمایندگان سابق نباشند و مسیری را پیش بگیرند که در آینده نتیجه زحماتشان مشخص شود.

باز هم تأکید می کنم که نماینده مجلس به راحتی می تواند معادن قروه را به اسپانسر شدن ورزش بکشاند و با اینکار مشکلات ورزش شهرستان حل خواهد شد.

* از نقش نماینده مجلس گفتید. چقدر نمایندگان ادوار قروه در مجلس در حوزه ورزش کار کرده اند؟

تا آنجایی که من می دانم هیچکدام از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف چندان کاری نکردند. مشکلات حوزه ورزش یک شبه به وجود نیامده و سالیان سال است که هست و ادامه پیدا کرده و آن قدر بی توجهی شده که وضعیت بدتر گشته و مثل قارچ زده بیرون و مشکل به حدی بزرگ شده که دیگر جمع کردن آن چندان راحت نیست و اگر نمایندگان مجلس اقدامی می داشتند قطعاً کار به اینجا نمی کشید.

البته نماینده فعلی «شیخی زاده» به تازگی نسبت به ورزش و مشکلات آن ورود کرده اما این کافی نیست و ما انتظار داریم که پیگیر اسپانسر باشد و یکبار برای همیشه این مشکل را حل کند.

* شما از تأثیر کشتی بر روی کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه میان اقشار ضعیف جامعه که مخاطب کشتی هم هستند، گفتید. سؤال من این است که آیا بوده کسی با بزهکاری به کشتی روی آورده باشد و تغییری در او ایجاد شود؟

بله بسیار بوده. از همان دهه ۸۰ اشخاصی بوده اند که وقتی وارد عرصه ورزش شده اند آن هیجانات درونیشان و انرژی مضاعفی که داشته اند تخلیه شده و دیگر این هیجانات کاذب وارد اجتماع نشده و هرچه بوده در همان سالن های ورزشی تخلیه شده است. من چرا مدام روی این موضوع اهمیت به ورزش تأکید دارم؟ چون که می دانم ورزش مانع بزرگی بر سر راه بزهکاری و آسیب خواهد بود.

* خب حالا برعکس سؤال قبل را می پرسم. آیا شده ورزشکارانی دلزده شوند و قید کشتی را بزنند!؟

بله بسیار داشتیم و بیشتر به خاطر مسایل مالی بوده. به خاطر مسایل مالی کمتر ورزشکاری می رسد به رده بزرگسالان در قروه.

شما مازندران را که سمبل کشتی است در کشور نگاه کنید چطور از ابتدا تا انتها حمایت می شوند. کشتی گیر مازندرانی وقتی در مسابقه ای قهرمان می شود چنان مورد حمایت ویژه قرار می گیرد که باعث انگیزه مابقی ورزشکاران است. اما در قروه چی؟ نه تنهای حمایتی نیست بلکه کتی گیر انگیزه ادامه دادن را هم از دست می دهد.

* از وضعیت زیرساختی و امکانات ورزش کشتی بگویید؟

از لحاظ زیرساختی در سال ۱۴۰۳ هیئت کشتی با کمک اعضای هیئت رئیسه و دبیر هیئت، سالن کشتی را صفر تا صد نوسازی و بازسازی کردیم.

برای این کار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شد که بیشترین مبلغ آن را خیرین پرداخت کردند و از اعتبارات دولتی هم ۳۰۰ میلیون دریافت شد.

در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی ورزش در قروه تمرکز گرایی سالن های ورزشی است که بیشترشان از مرکز شهر و نقاط شهر فاصله طولانی دارند و باتوجه به شرایط جامعه و گرانی و تورمی که هست و وضعیت معیشتی مردم، رفت و آمد خیلی سخت بوده و مردم نمی توانند راحت به باشگاه های ورزشی مراجعه کنند.

به همین دلیل ما در سال جاری مشغول تجهیز دو سالن کشتی شدیم… یکی در میدان بلال و دیگری در استادیوم تختی که به زودی تکمیل و آماده بهره برداری خواهند شد برای دسترسی اسان تر و جلوگیری از تمرکز زدایی تا از لحاظ کمی تعداد کشتی گیران را افزایش دهیم و درواقع با این کار کشتی را وارد محلات می کنیم.

باید بدانیم ابتدایی ترین کار داشتن فضای مناسب برای ورزشکار است برای همین ما اقدام به نوسازی سالن کشتی کردیم چون فضای سابق در شأن کشتی گیران نبود و هیچ ایمنی نداشت و تشک های کهنه بلااستفاده داشت و ما توانستیم حداقل فضایی ایمن با تجهیزات نو و کاربردی در اختیار ورزشکاران قرار دهیم.

ما تمام سالن هایی که تجهیز می شوند را در ابتدا ایمن سازی می کنیم که امنیت ورزشکاران حفظ شود و بعد هم کیفیتشان پایین نیاید.

* در این مدتی که رئیس هیئت کشتی شده اید چه اقداماتی انجام داده اید و تیم کشتی چه موفقیت هایی را کسب کررده است؟

در این مدت یک سال و هفت ماه گذشته که من رئیس هیئت شده ام روزی که وارد سالن کشتی فعلی شدیم چیزی به نام کشتی نداشتیم و کشتی گیران در سالنی دیگر تمرین می کردند و همان طور که گفتم ابتدا اقدام به نوسازی سالن کشتی کردیم و سپس موفق شدیم در سال ۱۴۰۳ تیم برتر در لیگ کشتی رده نو جوانان کشور داشته باشیم که از میان ۳۲ تیم توانستیم در مرحله اول به ۱۶ تیم راه پیدا کنیم و در این ۱۶ تیم هم مسابقات در قروه مرحله یک هشتم برگزار شد که خب تیم قروه گرچه موفق نشد اما همین که با این امکانات کم توانستیم به ۱۶ تیم برتر برسیم باز هم نشانه خوبی است. با این وجود اما در رده نونهالان و نوجوانان تیم قروه همیشه اول و دوم شده. امسال هم تیم نونهالان هم با دو مقام اولی و چهار نایب قهرمانی در مسابقات دوم شدند.

ما قهرمانی «علیرضا رضایی» در رده پیشکسوتان را امسال داشتیم. سال گذشته «میلاد ورمقانی» در رده کارگران ایران اول شد و در حال حاضر هم «میلاد ورمقانی» و «شایان مرادی نیک» در حال اعزام به مسابقات بسیج کشور هستند.

و تیمی هم به مسابقات لیگ برترکشتی نوجوانان کشور به نام تیم «شهید هادی اجاق» که ورزشکار بود و امسال هم ورزشکار شهید برجسته استانی و شهرستانی انتخاب شده… اعزام کردیم.

* قروه کشتی بانوان ندارد. آیا برنامه ای برای فعال کردن کشتی بانوان دارید؟

بله قطعاً. همت بر این است که کتی بانوان راه اندازی شود چرا که متقاضی دارد و ما دنبال این هستیم که ابتدا کلاس های مربی گری برای مربیان برگزار کنیم بعد این حوزه را فعال سازیم و من بالای پنجاه درصد احتمال می دهم که کشتی بانوان فعال خواهد شد.

جدای از این ما حتی قصد داریم کشتی ساحلی باتوجه به اینکه مسابقات جهانی و المپیک هم دارد را در شهرستان برپا و فعال کرده و در این حوزه هم فعالیت کنیم.

* برویم سراغ شواری شهر. این شورا چقدر به حوزه ورزش به خصوص کشتی کمک کرده است؟

خب نسبت به دوره های قبل شورا، این دوره سال به سال رشد چشم گیری برای کمک به ورزش داشته. ما در ورزش همگانی بسیار کار کردیم در سطح شهر و حتی یک مجموعه ورزشی در شهرک امام تملک کردیم که در اختیار مردم منطقه شهرک است و تجهیز شده و در حوزه ورزش های گروهی مختلف فعالیت دارد.

همین طور کمک های موردی به اکثر هیئت های فعال در تمامی رشته ها شده است.

البته اینکه اگر در این دوره کمک ها بیشتر شده بخشی بی ربط به این نیست که تعدادی از اعضای شورا خودشان ورزشکار هستند اما خب واقعاً متولی اصلی ورزش اداره ورزش و جوانان است باتوجه به اینکه ورزش ما مظلوم است من می گویم شورای شهر حتی اگر ورزشکار هم نباشند باید صد در صد کمک کنند.

* نابسامانی مدیریت اداره ورزش و جوانان شهرستان قروه چقدر در وضعیت ورزش اثر دارد؟

صد در صد اثر دارد یکی از مشکلات اساسی در مدیریت ورزش این است که مدیر تا می آید از وضعیت مطلع و نسبت به مسایل آشنا شود تغییر می کند. اینجا باید یادی کنم از سرپرست سابق ورزش و جوانان قروه که در حد توان خود برای موارد زیرساختی زحمت کشید و حالا که سرپرست جدید آمده حداقل تقاضا داریم که بگذارند این مدیر جدید چند سال بماند تا بتواند فعالیت های ارزنده ارائه دهد. با یک سال و چند ماه نمی توان عملکرد یک مدیر را سنجید و بگذارند نهایت چهار سال مدیریت کند بعد نحوه کاری او را ارزیابی کنند. حوزه ورزش یک حوزه بلندمدت است و در کوتاه مدت اصلاً جواب نمی دهد.

* یکی از دلایل مهم نابسامانی مدیریت ورزش و جوانان قروه را در کمبود نیرو می دانند. خب اگر کمبود نیرو هست چرا از ورزشکاران بکار گرفته نمی شود؟

ما چند ورزشکار انگشت شمار داریم که در سطح ملی و بین المللی خوش درخشیده اند و طبق قانون باید از این قهرمانان برای استخدامی استفاده شود. در همه جا اینکار انجام می شود اما در استان ما چنین قانونی اجرا نمی شود. برای اشتغال قهرمانان ورزشی حمایت لازم است. قطعاً اگر در خود اداره ورزش و جوانان از ورزشکاران استفاده شود باتوجه به تعهد و تخصصی که دارند موفقتر خواهند بود تا کسی که با ورزش غریبه است. یکی از مشکلات اصلی اداره ورزش کمبود نیرو است و باید از این قهرمانان بکار گرفته شود به هر شکلی که هست تا هم حوزه مدیریتی بهبود یابد و هم این کار انگیزه ای شود برای دیگر ورزشکاران که تلاش بیشتری کنند و امیدوار باشند که آینده ای دارند.

کشتی گیران شغل ثابتی ندارند و بسیاری در سن بالاتر ورزش کشتی را ادامه نمی دهند و به سمت کسب و کار آزاد می روند اما وقتی حمایت شغلی شوند آینده ورزشی درخشانی را هم خواهند داشت.

* پنجم شهریور روز کشتی نامگذاری شده… از نظر شما کشتی چه معنایی دارد؟

در آموزه های ایرانی از کذشته کشتی بوده به عنوان یک منش و یک راه هم در گذشته و هم در اینده به گونه ای وجود داشته به طوری که اگر مشکلی در شهر و محله ای پیش می آمد می رفتند پیش کشتی گیران پهلوان تا مشکل را حل کنند. الگو و اسطوره همه ما کشتی گیران «جهان پهلوان تختی» است… کسی که منش و اخلاق برایش مهم تر از ورزش بود.

کشتی از نظر من چیزی است همانند عشق و من فراتر از عشق آن را تصور نمی توانم بکنم چون وقتی وارد کشتی می شویم ورود آن دست خودمان است اما خروج از آن دست خودمان نیست. یعنی کشتی یک نوع وابستگی شدیدی دارد که اگر آن را رها کنیم مشکل ساز می شود. امیدواریم کشتی پناهگاهی شود برای کسانی که واقعاً پناهی ندارند.

من خودم دیدم این است که در قروه اول از نظر اخلاقی و جوانمردی و پهلوانی ورزش را به جلو ببریم و در مراحل بعد دیدمان قهرمانی و حرفه ای باشد.

* و پیشنهاد و تأکیدات نهایی شما؟

ابتدا درخواستی از خانواده ها دارم این که به هیئت کشتی اعتماد کنند ما اینجاییم که به فرزندان آنان کمک کنیم تا بتوانیم در آینده یک مسیر درست چه برای زندگی و چه برای حرفه ای و شغلی نشانشان بدهیم و اعتماد کنند و فرزندانشان را به سالن کشتی بفرستند تا شکوفایی کشتی را ببینیم.

و بعد بار دیگر تأکید می کنم مسئولان به ویژه نماینده مجلس همتی کنند و بنگاه های اقتصادی بزرگ را برای ورزش پای کار بیاورند. قروه حدود ۹ هزار ورزشکار سازمان یافته دارد و نیاز دارند که حمایت شوند. خالی شدن سالن ها مشکل است و نشانه خوبی نیست این سالن ها پر شوند جایی برای بزهکاری باقی نمی ماند.

در آخر هم می خواهم از اعضای هیئت رییسه کشتی که در این یکسال کمک کار بودند و همه کسانی که کنار ما ایستادند بدون هیچ درخواستی، تشکر کنم و یک تشکر ویژه هم داشتّ باشم از دبیر هیئت کشتی «حمید مرادی نیک» و روابط عمومی کشتی «منصور رسولی» که واقعاً در همه حال پای کار بودند و هرگز کم نگذاشته اند و این همدلی و همکاری هاست که به ما انگیزه می دهد تا بهتر ادامه دهیم. /

* مصاحبه و عکس: زیبا امیدی فر