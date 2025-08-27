هتل «ژین پلاس» سنندج با کدام پنج ستاره افتتاح شد/کردستان همچنان در حاشیه صنعت گردشگری کشور

به گزارش کرد پرس، یک هتل پنج ستاره مطابق استانداردهای جهانی باید علاوه بر ظرفیت اتاق و تخت، امکاناتی همچون چندین رستوران تخصصی، استخر، مجموعه ورزشی، اسپا، پارکینگ گسترده، مراکز خرید داخلی، خدمات شبانه روزی، سوئیت های متنوع و پرسنل آموزش دیده به زبان های بین المللی داشته باشد.

اما هتل ژین پلاس، در فاز نخست خود صرفاً با ۶۵ اتاق، ۲۰۰ تخت، یک رستوران، کافی شاپ و سالن اجتماعات به بهره برداری رسیده است؛ امکاناتی که در خوشبینانه ترین حالت در سطح یک هتل چهار ستاره متوسط قرار می گیرند؛ این موضوع شائبه ای جدی را ایجاد می کند که چرا و بر چه اساسی برچسب «پنج ستاره» به این مجموعه داده شده است؟

سرمایه گذاری ۳۳۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی بدون شک گامی ارزشمند است، اما خروجی آن تنها ۶۰ فرصت شغلی مستقیم است؛ عددی که نسبت به حجم سرمایه گذاری و نیاز شدید استان به اشتغال پایدار، ناچیز به نظر می رسد و به بیان دیگر، با وجود شعارهای آنچنانی درباره رونق گردشگری، بازده اجتماعی و اقتصادی پروژه در وضعیت مطلوبی نیست.

میراث فرهنگی و گردشگری کردستان و فرصت های سوخته

کردستان با داشتن طبیعت بکر، فرهنگ غنی، موسیقی، صنایع دستی منحصربه فرد و مرز مشترک با عراق، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری داخلی و خارجی را دارد، اما واقعیت موجود نشان می دهد سهم این استان از بازار گردشگری کشور ناچیز است.

سیاست های پراکنده، پروژه های نیمه کاره، نبود زیرساخت های حمل ونقل و کم توجهی به تبلیغات و معرفی استان، سبب شده گردشگری کردستان در حاشیه بماند و افتتاح یک هتل با استاندارد ناقص، به جای آنکه نقطه عطفی در توسعه گردشگری باشد، بیشتر نمادی از نگاه کوتاه مدت و کم عمق مدیران به مقوله ای استراتژیک چون گردشگری است.

به نظر می رسد مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان به جای تمرکز بر «کیفیت و استانداردسازی» در حوزه اقامتی و جذب سرمایه گذاران حرفه ای، بیشتر به دنبال «آمارسازی و افتتاح های نمایشی» است.

کردستان برای ورود جدی به صنعت گردشگری کشور نیازمند برنامه ریزی جامع، ایجاد زیرساخت های واقعی، استانداردسازی خدمات اقامتی و آموزشی و تقویت برند گردشگری استان است؛ در غیر این صورت، حتی افتتاح ده ها هتل مشابه ژین پلاس نیز راهگشا نخواهد بود.