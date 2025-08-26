شش خط قرمز کردها در مذاکره با دمشق

به گزارش کردپرس، فوزا یوسف در نشستی که در اندیشکده نیولاینز آمریکا برگزار شد، شش اصل بنیادین را به‌عنوان خطوط قرمز کردهای سوریه در روند گفت‌وگوهای قدرت با دولت جدید سوریه معرفی کرد.

وی در این زمینه اظهار داشت: نخستین اصل، ایجاد یک نظام غیرمتمرکز است که بتواند دموکراسی واقعی در سوریه را محقق کند. دومین شرط، تداوم موجودیت نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و یگان‌های مسلح محلی به‌صورت مستقل و بدون ادغام در ارتش مرکزی است.

فوزا یوسف در ادامه افزود: سومین خط قرمز، تضمین حقوق زبانی و آزادی‌های تمامی مردم و اقلیت‌های سوریه خواهد بود. چهارمین اصل نیز بر تضمین حقوق زنان، مشارکت و نمایندگی آنان در حکومت طبق قانون اساسی آینده تأکید دارد.

او همچنین آزادی دینی برای همه اقوام و اقلیت‌های مذهبی را به‌عنوان پنجمین شرط مطرح کرد و در نهایت گفت: مدیریت و هدایت نیروهای امنیت داخلی (پلیس محلی) باید بر عهده شوراهای محلی باشد و تحت کنترل دولت مرکزی قرار نگیرد.

فوزا یوسف خاطرنشان کرد که رعایت این اصول، پیش‌شرط هرگونه توافق احتمالی با دمشق است و بدون آن‌ها امکان دستیابی به صلح پایدار و مشارکت واقعی وجود نخواهد داشت.