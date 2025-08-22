۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۹

در حال حاضر سه رهبر حزبی در سلیمانیه در زندان هستند

در حال حاضر سه رهبر حزبی در سلیمانیه در زندان هستند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- سه تن از رهبران برجستۀ احزاب سیاسی در اقلیم کردستان عراق، شامل لاهور شیخ جنگی، شاسوار عبدالواحد و آرام قادر، هم‌اکنون در زندان سلیمانیه به سر می‌برند. بازداشت این سه چهره که هرکدام نقشی تعیین‌کننده در صحنۀ سیاسی اقلیم دارند، به اتهامات و دلایل متفاوت صورت گرفته و پرسش‌ها و ابهام‌های فراوانی را در فضای سیاسی و اجتماعی منطقه برانگیخته است.

به گزارش کردپرس با دستگیری لاهور شیخ جنگی اکنون سه رهبر حزبی (لاهور شیخ جنگی رئیس جبهه خلق، شاسوار عبدالواحد رئیس جنبش نسل نو و آرام قادر رئیس پیشین حزب هم‌پیمان) هم‌اکنون در زندان سلیمانیه به سر می‌برند.

  1. لاهور شیخ جنگی رئیس جبهه خلق که دارای ۲ کرسی در پارلمان کردستان است، امروز پس از کنترل لالەزار ـ مقر اصلی جبهه خلق ـ دستگیر شد. او اکنون در زندان «کانی گۆ» زندانی است و قرار است بر اساس ماده ۴۰۶ قانون مجازات عراق محاکمه شود.

  2. شاسوار عبدالواحد رئیس جنبش نسل نو که دارای ۱۵ کرسی در پارلمان کردستان و ۹ کرسی در پارلمان عراق است، در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ با حکم قاضی دستگیر شد. او روز پنجشنبه به دادگاه معرفی و سپس تصمیم گرفته شد در ۲۸ آگوست محاکمه شود. پیش‌تر به‌صورت غیابی به ۶ ماه زندان محکوم شده بود. در حال حاضر او در بازداشتگاه و مرکز انتقال پلیس در مقر فرماندهی «معسکر سلام» نگهداری می‌شود.

  3. آرام قادر رئیس پیشین حزب هم‌پیمان ملی در ۱۰ ژوئیه گذشته در سلیمانیه بازداشت شد. با این حال، تاکنون دلیل بازداشت او مشخص نشده و روشن نیست که در کدام زندان نگهداری می‌شود.

کد خبر 2787901

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha