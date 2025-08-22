در حال حاضر سه رهبر حزبی در سلیمانیه در زندان هستند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- سه تن از رهبران برجستۀ احزاب سیاسی در اقلیم کردستان عراق، شامل لاهور شیخ جنگی، شاسوار عبدالواحد و آرام قادر، هم‌اکنون در زندان سلیمانیه به سر می‌برند. بازداشت این سه چهره که هرکدام نقشی تعیین‌کننده در صحنۀ سیاسی اقلیم دارند، به اتهامات و دلایل متفاوت صورت گرفته و پرسش‌ها و ابهام‌های فراوانی را در فضای سیاسی و اجتماعی منطقه برانگیخته است.