در حال حاضر سه رهبر حزبی در سلیمانیه در زندان هستند

به گزارش کردپرس با دستگیری لاهور شیخ جنگی اکنون سه رهبر حزبی (لاهور شیخ جنگی رئیس جبهه خلق، شاسوار عبدالواحد رئیس جنبش نسل نو و آرام قادر رئیس پیشین حزب همپیمان) هماکنون در زندان سلیمانیه به سر میبرند.
لاهور شیخ جنگی رئیس جبهه خلق که دارای ۲ کرسی در پارلمان کردستان است، امروز پس از کنترل لالەزار ـ مقر اصلی جبهه خلق ـ دستگیر شد. او اکنون در زندان «کانی گۆ» زندانی است و قرار است بر اساس ماده ۴۰۶ قانون مجازات عراق محاکمه شود.
شاسوار عبدالواحد رئیس جنبش نسل نو که دارای ۱۵ کرسی در پارلمان کردستان و ۹ کرسی در پارلمان عراق است، در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ با حکم قاضی دستگیر شد. او روز پنجشنبه به دادگاه معرفی و سپس تصمیم گرفته شد در ۲۸ آگوست محاکمه شود. پیشتر بهصورت غیابی به ۶ ماه زندان محکوم شده بود. در حال حاضر او در بازداشتگاه و مرکز انتقال پلیس در مقر فرماندهی «معسکر سلام» نگهداری میشود.
آرام قادر رئیس پیشین حزب همپیمان ملی در ۱۰ ژوئیه گذشته در سلیمانیه بازداشت شد. با این حال، تاکنون دلیل بازداشت او مشخص نشده و روشن نیست که در کدام زندان نگهداری میشود.
