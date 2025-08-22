بە گزارش کردپرس رئیس اتحادیه میهنی کردستان تصمیم گرفته است تا همه کسانی که در درگیری هتل لاله‌زار آسیب دیده‌اند، جبران خسارت شوند.

سایت خبری تلویزیون روداو نوشتە است کە درگیری لاله‌زار، علاوه بر خسارت‌های جانی، آسیب‌های مالی فراوانی به اماکن گردشگری، خانه‌ها و خودروهای اطراف این حادثه وارد کرده است.

رسانه‌های اتحادیه میهنی گزارش می‌دهند که بر اساس تصمیم بافل تالابانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، تمامی خسارت‌دیدگان جبران خواهند شد.

در مورد تلفات جانی این درگیری، تاکنون مرگ چهار نفر تأیید شده است؛ سه نفر از کارکنان نیروهای امنیتی و یکی از محافظان لاهور شیخ جنگی که رئیس بخش مردمی بود.

خسارت‌های مالی درگیری چه بوده است؟

هتل لاله‌زار به‌عنوان یک مکان گردشگری، در جریان درگیری و برخوردها آسیب‌های زیادی دیده است.

شیخ جلال سعید، مالک این مکان گردشگری، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: «خسارت زیادی به ما وارد شد. چند خانواده نیز در این درگیری آسیب دیدند.»

تعدادی از خودروهای گردشگران که در زمان درگیری در این مکان حضور داشتند نیز آسیب دیده‌اند. مالک مکان گردشگری گفت: «در ۱۷ کابین، پنج خانوادە گردشگر بودند. حتی نوزاد و کودکی نیز در بین آن‌ها بود و نیروهای امنیتی به خروج آن‌ها کمک کردند.»

همچنین همسایه‌ای که در نزدیکی هتل لاله‌زار زندگی می‌کند در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: «گلوله توپی به حیاط خانه‌ام اصابت کرد و خودرویم آسیب دید.»

به‌گزارش پیام‌رسان رویداد، تعدادی از گردشگرانی که از داخل و جنوب عراق آمده بودند، در جریان درگیری و برخوردها آسیب مالی دیدند، اما تلفات جانی نداشتند.