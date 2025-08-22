به گزارش کردپرس، کارشناسان سازمان ملل نسبت به موجی از حملات مسلحانه علیه جوامع دروزی در استان سویدا سوریه که از ۱۳ ژوئیه آغاز شده هشدار دادند. به گفته این کارشناسان، حملات شامل قتل، ناپدیدسازی قهری، ربایش، غارت، تخریب اموال و خشونت جنسی علیه زنان و دختران بوده است.

آنها اعلام کردند که دست‌کم ۱۰۰۰ نفر در این خشونت‌ها جان باخته‌اند که از میان آنها ۵۳۹ نفر دروزی غیرنظامی (شامل ۳۹ زن و ۲۱ کودک) شناسایی شده‌اند. همچنین ۱۹۶ نفر از جمله ۳۰ زن و ۸ کودک اعدام و بیش از ۳۳ روستا به آتش کشیده شده است.

کارشناسان سازمان ملل از گزارش‌ها درباره ربایش دست‌کم ۱۰۵ زن و دختر دروزی توسط گروه‌های مسلح وابسته به نیروهای «مقامات موقت سوریه» خبر دادند که هنوز سرنوشت ۸۰ نفر از آنها نامعلوم است. در چندین مورد نیز گزارش‌هایی از تجاوز جنسی و سپس اعدام زنان دروزی منتشر شده است.

در این گزارش تأکید شده است که نیروهای وابسته به مقامات موقت سوریه در برخی حملات دست داشته‌اند و همین موضوع به رواج مصونیت از مجازات و ترس گسترده در میان بازماندگان انجامیده است.

به گفته سازمان ملل، حدود ۱۹۲ هزار نفر آواره داخلی در استان‌های سویدا، درعا و حمص در شرایط بسیار وخیم و بدون دسترسی کافی به آب، غذا، برق و خدمات درمانی زندگی می‌کنند. در بخش‌هایی از شهر سویدا نیز اجساد دفن‌نشده در خیابان‌ها رها شده‌اند که تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است.

کارشناسان سازمان ملل از مقامات موقت سوریه خواستند:

تحقیقات فوری، مستقل و بی‌طرفانه درباره قتل‌ها، شکنجه و ربایش‌ها انجام دهند.

سرنوشت ناپدیدشدگان را مشخص کنند.

امنیت همه اقلیت‌ها از جمله دروزی‌ها را تضمین کنند.

شرایط بازگشت امن آوارگان یا یافتن راه‌حل‌های پایدار برای آنها را فراهم کنند.

این کارشناسان هشدار دادند که تحریک به ایجاد نفرت مذهبی و توصیف دروزی‌ها به‌عنوان "خیانتکار" و "هم‌پیمان اسرائیل" در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، نقشی اساسی در گسترش این خشونت‌ها داشته است