رئیس پلیس سلیمانیە: حکم بازداشت لاهور شیخ جنگی را اجرا خواهیم کرد

بە گزارش کردپرس بامداد روز جمعە ۲۲ آگوست ۲۰۲۵ سرهنگ آرام محمد صالح رئیس پلیس سلیمانیە اعلام کرد کە فرمان دستگیری لاهور شیخ جنگی از سوی دادگاە صادر شدە و نیروهای پلیس سلیمانیە این حکم را اجرا خواهند کرد.

این در حالی است کە ساعاتی پیش، لاهور شیخ جنگی رئیس جبهۀ خلق اعلام کرد که در منزل شخصی خود حضور دارد و هیچ فرمان رسمی و قضایی دربارۀ بازداشت وی به دفترش یا به خود وی اعلام نشده بلکه این موضوع را از رسانەهای اقلیم کردستان شنیدە است. وی هشدار دادە است کە وی در منزل شخصی خودش حضور دارد و تعدی و تجاوز بە حریم خصوصی خود را از کسی قبول نمی کند.

وی افزود: یک نفر بە جای دولت، نیروها را بە تحرک در می آورد. پیشتر فرمان بازداشتی برای من وجود نداشتە است. ما تجاوز و تعدی را از افراد فاسد نمی‌پذیریم و هر کسی کە تعدی کند با سرنوشت بدی روبرو خواهد شد. یک شخص حزبی این تصمیم را گرفتە و ما هرگز نخواهیم پذیرفت.

هر نوع تجاوزی بە حریم خصوصی ما رخ دهد، اوضاع بسیار بدی پیش خواهد آمد. از مردم تقاضا دارم کە آرام باشند. در این مملکت اگر نیروی نظامی نداشتە باشی موجودیتی برایت قایل نیستند.

کاک بافل در حد و اندازەای نیست کە در مورد برخی مسایل سخن بگوید و فرمان دستگیری من را صادر کند. او کە دولت نیست. بلکە یک شخص حزبی است. من هشدار دادەام کە فرزندان این مردم را بە کشتن ندهند. این سرزمین با این منوال ادارە نخواهد شد و حزب نباید بە دستگاههای دولتی دستور دهد. من پیشاپیش از مردم عذخواهی می کنم اگر هرگونە درگیری و تنشی ایجاد شود. زیرا آنها بە منزل من یورش بردە و منزلم را محاصرە کردەاند. ما هیچ حرف و فرمانی از حزب نمی پذیریم. خانۀ من همیشە دارای نیروهای نظامی است و از خودمان محافظت می کنیم. مافیاگری و غارتگری قابل قبول نیست.