توافق نظامی تازه آنکارا و دمشق برای آموزش و بازسازی ارتش سوریه

به گزارش کردپرس، زکی آک‌تُرک، سخنگوی وزارت دفاع ترکیه، در کنفرانس خبری هفتگی ضمن گرامی‌داشت ۹۵۴مین سالگرد پیروزی ملازگرد و ۱۰۴مین سالگرد نبرد ساکاریا گزارشی جامع از آخرین فعالیت‌های نیروهای مسلح این کشور ارائه داد.

او با اشاره به سری عملیات‌ ارتش ترکیه گفت:

«در هفته گذشته نیروهای مسلح ما در چارچوب عملیات پنجه‌-قفل و سایر مناطق عملیاتی، به پاکسازی زمین، انهدام پناهگاه‌ها، کشف و خنثی‌سازی مین‌ها و بمب‌های دست‌ساز ادامه دادند. در سوریه نیز طول تونل‌های منهدم‌شده در مناطق تل‌رفعت و منبج به ۵۴۸ کیلومتر رسیده است.»

آک‌تُرک یادآور شد که ۲۴ آگوست، نهمین سالگرد عملیات سپر فرات است؛ عملیاتی که به گفته او «ضربات سنگینی بر گروه‌های تروریستی به‌ویژه داعش وارد کرد.» وی افزود: «در مرزها طی یک هفته گذشته ۲۶۸ نفر از جمله ۵ عضو گروه‌های تروریستی دستگیر شدند. از ابتدای سال تاکنون نیز ۵ هزار و ۱۱۳ نفر هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی بازداشت شده‌اند.»

آک‌تُرک در بخش مهمی از سخنانش به توافق نظامی جدید ترکیه و سوریه اشاره کرد و گفت:

«۱۳ آگوست ۲۰۲۵ میان دو کشور یادداشت تفاهمی برای آموزش و مشاوره نظامی امضا شد. هدف از این توافق، بازسازی ارتش سوریه، افزایش ظرفیت دفاعی و اجرای برنامه‌های آموزشی و بازدیدهای متقابل است. همکاری‌ها با هماهنگی وزارت دفاع سوریه پیش می‌رود و در آینده فعالیت‌های مشترک گسترده‌تری برنامه‌ریزی شده است.»

سخنگوی وزارت دفاع همچنین از سفر ناو TCG Kınalıada به بندرهای طرابلس و بنغازی در لیبی خبر داد. او به دیدار وزیر دفاع ترکیه، یاشار گولر، با همتای ژاپنی‌اش ناتاکانی گن اشاره کرد و گفت: «این دیدار با محوریت گسترش همکاری‌های دفاعی و تقویت ثبات منطقه‌ای در فضای مثبت و سازنده برگزار شد.»

او درباره تحولات غزه گفت:

«فاجعه انسانی هر روز عمیق‌تر می‌شود. ترکیه تأکید دارد که آتش‌بس فوری برقرار و کمک‌های انسانی وارد منطقه شود. ما همچنان از مبارزه عادلانه مردم فلسطین حمایت کرده و راه‌حل پایدار را در چارچوب دو دولت مستقل می‌دانیم.»

آک‌تُرک در ادامه به برنامه‌های آموزشی و رزمایش‌ها اشاره کرد و گفت:

«رزمایش بسیج صاعقه–۲۰۲۵ که در ۱۲ آگوست در مرکز تدارکات نیروی دریایی در قوجائلی آغاز شده بود، فردا به پایان می‌رسد. همچنین ناوهای متعلق به قطر، فرانسه و ایتالیا به بنادر ترکیه سفر کرده‌اند و تیم‌های هوایی سولوترک و ستاره‌های ترک در هفته پیروزی نمایش‌هایی اجرا خواهند کرد.»

او افزود:

«سلاح بومی SAR-56 وارد خدمت ارتش شده و تحویل مقادیر قابل توجهی مهمات ساخت داخل تکمیل شده است.»

در پایان این کنفرانس خبری، منابع وزارت دفاع درباره احتمال اعزام نیروی حافظ صلح به اوکراین گفتند که «پیش از هر چیز نیازمند آتش‌بس و مشخص شدن چارچوب مأموریت است.» همچنین تأکید شد که همکاری با سوریه در زمینه آموزش و بازسازی ارتش ادامه خواهد یافت و «ترکیه بر اصل یک کشور، یک ارتش در سوریه پافشاری می‌کند.»