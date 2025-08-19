بە گزارش کردپرس، مهدی کعبی در خصوص تحویل سلاح گروه‌های مسلح گفت: «سلاح جبهه‌ی مقاومت، نه در لبنان و نه در عراق، تحویل داده نخواهد شد؛ حتی با خروج نیروهای آمریکایی نیز باقی خواهد ماند.» کعبی با اشاره به اینکه «خطرات پس از خروج ائتلاف بین‌المللی آشکار است»، افزود: «آمریکا از حشد شعبی و گروه‌های مسلح می‌ترسد.»

کعبی بدون اشاره به عامل حمله، اظهار داشت: «اطلاعاتی داریم که ممکن است در هر لحظه، عراق و به ویژه جبهه‌ی مقاومت، هدف قرار گیرد. ممکن است پس از حزب‌الله لبنان، نوبت گروه‌های مسلح عراقی باشد.»

وی در خصوص حمایت از ایران گفت که تصمیم برای مشارکت گروه‌های مسلح در جنگ در کنار ایران، «در زمان مناسب خود» گرفته خواهد شد.

این عضو جنبش نجباء با اشاره به قانون حشد شعبی که با مخالفت آمریکا و برخی کشورها روبرو است، گفت که این قانون «رابطه‌ی حشد با دولت را به صورت قانونی تنظیم می‌کند» و «دخالت سفرا در این قانون، توهین به حاکمیت دولت است.»

جنبش نجباء، یک گروه شیعه‌ی عراقی و بخشی از هیئت حشد شعبی است که در سال ۲۰۱۳ توسط اکرم کعبی تأسیس شد. ایالات متحده‌ی آمریکا در سال ۲۰۱۹ این جنبش و بنیان‌گذار آن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد.