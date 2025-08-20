بغداد نگران تقابل مجدد ایران و اسرائیل پس از خروج نیروهای آمریکا

به گزارش کردپرس، فرماندهان نظامی و امنیتی عراق هشدار دادەاند خروج آمریکا میتواند مقدمهای برای درگیری تازە میان ایران و اسرائیل باشد.
روزنامه الشرق الاوسط نوشت: شماری از سیاستمداران عراق نگراناند که خروج نیروهای آمریکایی و ایجاد خلأ امنیتی در عراق، به منزلهی مقدمهای برای آغاز دوبارهی درگیریها میان ایران و اسرائیل باشد. این نگرانی پس از آن شدت گرفت که کاروانی از نیروهای ائتلاف بینالمللی از پایگاه عینالاسد در غرب بغداد به پایگاهی در اقلیم کردستان منتقل شدند؛ اقدامی که تنها یک ماه پیش از موعد اجرای توافق خروج ائتلاف صورت گرفته و در راستای پایان دادن به مأموریت بینالمللی مقابله با داعش اعلام شد.
یاسر وتوت، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، نسبت به انتقال نیروهای آمریکایی از عینالاسد به اقلیم کردستان ابراز شگفتی کرد. در مقابل، صباح نعمان، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، این اقدام را یکی از دستاوردهای مهم دولت توصیف کرده و آن را نشانهای روشن از توانایی عراق برای مقابله با تروریسم و حفظ امنیت و ثبات بدون نیاز به حمایت خارجی دانست.
با این حال، وتوت خروج آمریکا را در شرایط حساس کنونی اقدامی نگرانکننده توصیف کرد و گفت این مسأله با توجه به تحولات سیاسی و امنیتی پرتنش منطقه جای پرسش دارد. این جابجایی در حالی است که آمریکا موضعی سخت علیه تصویب قانون مربوط به حشد شعبی اتخاذ کرده و تنها چند روز پس از سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به بغداد و ارائه یادداشت تفاهمی درخصوص امنیت مرزها انجام گرفته است.
وتوت تأکید کرد: "به نفع عراق نیست که ائتلاف بینالمللی در چنین مقطع حساس و حیاتی کشور را ترک کند."
او افزود که این نگرانیها در سطح سران نظامی و امنیتی عراق نیز مطرح است و در حال بررسی با طرفهای ذیربط از جمله فرماندهی کل نیروهای مسلح قرار دارد.
نظر شما