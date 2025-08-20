به گزارش کردپرس، دم‌پارتی با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان «هذیان‌های یک دروغگو و تحریک‌گر» به ادعاهای یوکسل ارسلان پاسخ داد و تأکید کرد: مطالبی که او به‌عنوان «فهرست مطالبات کردها» مطرح کرده هیچ‌گاه در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است. به گفته دم‌پارتی، این فهرست ساختگی تلاشی است برای ایجاد تنش اجتماعی، دامن زدن به نفرت و تخریب مشروعیت روند گفت‌وگوها.

دم‌پارتی با انتشار بیانیه‌ای به اظهارات اخیر یوکسل ارسلان، نماینده آنکارا از حزب خوب (İYİ Parti)، واکنش نشان داد. ارسلان پیش‌تر مدعی شده بود که در کمیسیون تازه‌تأسیس «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» مطالباتی چون خودمختاری برای کردها، رسمیت‌یافتن زبان کردی و تشکیل ارتش کردی مطرح شده است.

دم‌پارتی در بیانیه‌ای با عنوان «هذیان‌های یک دروغگو و تحریک‌گر» اعلام کرد: «در بحث‌های مربوط به این کمیسیون، علیه حزب ما عمداً اطلاعات غلط و دروغ پخش می‌شود. ادعاهایی که ارسلان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده هیچ‌گاه در دستور کار دم‌پارتی نبوده و هیچ پایه واقعی ندارد.»

در ادامه بیانیه آمده است: «فهرست موسوم به "مطالبات" کاملاً جعلی است. هدف از این سناریوها تنها دامن زدن به اختلافات قومی، تحریک جامعه علیه یکدیگر و ضربه زدن به مشروعیت کمیسیون در نگاه افکار عمومی است. این‌گونه عملیات رسانه‌ای و سیاسی تلاش می‌کنند فضای دموکراتیک را مسموم کنند، مسائل واقعی مردم را پنهان کنند و مسیر دستیابی به راه‌حل دموکراتیک برای مسئله کرد را سد نمایند.»

دم‌پارتی تأکید کرد که انتشار چنین ادعاهایی، هم بی‌احترامی به اراده مجلس است و هم خیانت به آینده مشترک جامعه: «۸۶ میلیون شهروند باید بدانند که نیت اصلی این تحرکات، تخریب بسترهای دموکراتیک است.»

این حزب در پایان بیانیه خود خاطرنشان کرد: «ما همچنان در کنار صلح، برابری، عدالت و دموکراسی چندصدایی خواهیم ایستاد. کسانی که با دروغ و سناریوهای ساختگی در پی سد کردن راه ما هستند، در تاریخ به‌عنوان مخالفان صلح و آشتی یاد خواهند شد. دستور کار واقعی ما برادری ملت‌ها و صلح پایدار است و هیچ قدرتی نمی‌تواند با عملیات روانی و زبان نفرت مسیر ما را متوقف کند.»

لازم به ذکر است، این واکنش دم‌پارتی پس از آن مطرح شد که یوکسل ارسلان ساعاتی پیش از آن، با ادبیاتی بسیار تند، کمیسیون تازه‌تأسیس «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» را به «خیانت قومی» متهم کرده بود. او مدعی شده بود که در این کمیسیون مطالباتی چون «تشکیل ارتش کردی، داشتن وزیران کشور و خارجه برای کردستان ترکیه و بازگشت اعضای PKK به شهرها» مطرح شده است. ارسلان حتی با به‌کار بردن عباراتی تحقیرآمیز علیه عبدالله اوجالان و شرکت‌کنندگان در کمیسیون، این روند را «دشمنی با جمهوری ترکیه» توصیف کرده بود. دم‌پارتی با بیانیه امروز خود، این ادعاها را «کاملاً جعلی و بی‌اساس» دانست و آن را تلاشی برای بی‌اعتبار کردن گفت‌وگوها خواند. همزمان نعمان کورتولموش رئیس مجلس ترکیه نیز به این اظهارات واکنش نشان داده و آن را تحریک آمیز و بر خلاف واقع خواند.