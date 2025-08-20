دم پارتی به دنبال بازگرداندن سران PKK و خودمختاری کردستان ترکیه و تطهیر اوجالان است

به گزارش کردپرس، یوکسل ارسلان، نماینده آنکارا از حزب خوب (İYİ Parti)، در واکنش به فعالیت «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» (کمیسیون تشکیل شده در مجلس برای تسهیل روند صلح و حل مسئله کُرد) مدعی شد که این کمیسیون تحت «سایه امرالی و قندیل» شکل گرفته و در آن مطالباتی همچون خودمختاری برای کردها، تشکیل ارتش کردی، رسمیتیافتن زبان کردی و بازگشت اعضای PKK مطرح شده است. او با بهکار بردن ادبیاتی تند، این کمیسیون را «آدرسی تازه برای خیانت به ملت ترک» و تلاشی برای «تطهیر فراخوان اوجالان و سازمان تروریستی PKK» دانست و تأکید کرد اجازه نخواهند داد «به کرامت ترک و حاکمیت جمهوری ترکیه زباندرازی شود».
یوکسل ارسلان، نمایندهٔ آنکارا از حزب خوب، با انتشار پستی در حساب ایکس خود، توضیح داد چرا حزب مطبوعش در «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» شرکت نکردهاست. ارسلان، مطالبی را که به گفتهٔ او در کمیسیون مطرح شده، به این شکل برشمرد:
-
به کردها خودمختاری داده شود.
-
بهجای «ملت ترک»، منشأهای قومی در قانون اساسی ذکر شود.
-
برای شرق و جنوبشرق استاندار منصوب نشود.
-
ارتشِ کرد تشکیل شود.
-
کردستان وزیران کشور و امور خارجه داشته باشد.
-
زبان کردی رسمی شود.
-
بازگشتِ جمعیِ اعضای PKK مستقر در قندیل و دیگر اردوگاهها و نیز در اروپا فراهم شود.
ارسلان در پیام خود تأکید کرد که این کمیسیون «نشانی تازه و بیسابقه برای بیوفایی به ملت ترک، خیانت به ترک ها و دشمنی با جمهوری ترکیه» است. او گفت این کمیسیون که «محل گردهمایی کسانی است که به خیانت قومی میدان میدهند و کسانی که به ستایشِ قاتلِ کودکان رسیدهاند با جسارتی تحریکشده سخن میگویند»، با «حروفی سیاهِ سیاه» در تاریخ ثبت خواهد شد.
ارسلان پیام خود را اینگونه ادامه داد:
«در روزگاری به سر میبریم که آرمیدن در سایهٔ امرالی و قندیل مُد شده و خودنمایی در کمیسیونی که به دستورِ قاتلِ کودکان تشکیل شده، تشویق میشود! سگِ امرالی پارس میکند، سنگ او را عشّاق جدید و قدیمیِ اش در آنکارا به سینه می زند.»
ارسلان همچنین گفت تحقق ادعاهای PKK و «تروریستِ قاتلِ کودکان» را نمیتوان «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» نامید و افزود که این کمیسیون تلاشی برای تطهیر اوجالان و سازمان تروریستی است.
در پایان، ارسلان با این جمله نوشته اش را به اتمام رساند:
«نخواهیم گذاشت خاطره، ایمان، ارزشها و مبارزهٔ میلیونها انسان را نابود کنید؛ و به کرامتِ ترک ها و حاکمیتِ جمهوری ترکیه زباندرازی کنید!»
گفتنی است، بلافاصه پس از انتشار این پیام، بسیار از سیاستمداران و احزاب سیاسی از جمله نمان کورتوموش نماینده حزب عدالت و توسعه و رئیس مجلس، همچنین حزب جمهوری خواه خلق (CHP) به این اظهارات واکنش نشان داده و ادعاهای مطرح شده در آن را تکذیب کردند. دم پارتی نیز با انتشار بیانیه ای این سخنان را دروغ و عملیات روانی دانست.
