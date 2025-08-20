سرخط خبرهای۲۹مرداد خبرگزاری کردپرس

افزایش تمرین‌های نظامی مشترک آمریکا و نیروهای کرد سوریه

در تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۲۵، نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) رزمایش مشترکی با استفاده از مهمات واقعی در پایگاه الشدادی در حومه الحسکه برگزار کردند. هدف این تمرین‌ها افزایش آمادگی رزمی و تقویت هماهنگی میدانی اعلام شد. این رزمایش تنها سه روز پس از رزمایش مشابه در پایگاه قصرک انجام گرفت.

همزمان، نیروهای ائتلاف به تقویت پایگاه‌های خود در شمال و شرق سوریه ادامه می‌دهند و تجهیزات نظامی از جمله سلاح‌های پیشرفته و تجهیزات لجستیکی به مناطق مختلف منتقل می‌شود

نگرانی کردهای سوریه از حمله احتمالی ترکیه؛ آنکارا به دنبال فشار است نه راه‌حل

کُردهای شمال و شرق سوریه، با وجود عدم تهدید مستقیم از سوی نیروهای دولتی، خود را برای حملات احتمالی ارتش ترکیه آماده می‌کنند. ترکیه بارها هشدار داده که اگر کُردها به توافق ۱۰ مارس پایبند نباشند، دست به اقدام خواهد زد. کُردها بر این باورند که «امنیت نسبی» آن‌ها به دلیل حفظ سلاح‌هایشان است و تجربه‌های گذشته در مناطق دیگر سوریه، آن‌ها را از پیوستن به ارتش جدید سوریه باز داشته است.ترکیه به طور مداوم تهدید کرده که در صورت عدم پیروی کُردها از توافق، فشارهای نظامی را افزایش خواهد داد.

آغاز نبش گور جمعی در جنوب موصل؛ احتمال شناسایی هزاران قربانی داعش

سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که از تلاش‌های قانونی و فنی برای شناسایی قربانیان قبر دسته‌جمعی در استان نینوا حمایت می‌کند و هدف آن مستندسازی جنایات داعش است. قبر دسته‌جمعی در جنوب موصل محل دفن نزدیک به ۲۰ هزار نفر از اقوام و مذاهب مختلف است که بین ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ توسط داعش کشته شدند.