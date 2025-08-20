به گزارش کردپرس، دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) روز ۱۹ اوت (۲۸ مرداد) دور جدیدی از رزمایش‌های مشترک با استفاده از مهمات واقعی را در پایگاه الشدادی در حومه الحسکه برگزار کردند. در این تمرین‌ها، بالگردهای ائتلاف نیز مشارکت داشته و با پروازهای مکرر بر فراز منطقه و شلیک منور، بخشی از عملیات را پشتیبانی کردند.

به گزارش منابع محلی، هدف از این رزمایش‌ها افزایش آمادگی رزمی و تقویت هماهنگی میدانی میان دو طرف اعلام شده است.

این تمرین‌ها تنها سه روز پس از برگزاری رزمایش مشابه در پایگاه قصرک در همان منطقه انجام می‌شود؛ رزمایشی که در بامداد ۱۶ اوت با مشارکت بالگردهای ائتلاف برگزار شد.

یک فروند هواپیمای باری متعلق به ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا نیز در پایگاه نظامی الشدادی در جنوب الحسکه فرود آمد. این هواپیما حامل تجهیزات نظامی و لجستیکی برای تقویت پایگاه بود.

این اقدام در چارچوب تلاش‌های مستمر ائتلاف برای تقویت پایگاه‌های نظامی خود در شمال و شرق سوریه صورت می‌گیرد. تنها چند روز پیش‌تر، در ۱۳ اوت، دو هواپیمای باری نیروهای آمریکایی در پایگاه خراب الجیر در حومه رمیلان در شمال الحسکه فرود آمدند. به گفته منابع محلی، این هواپیماها سلاح‌های پیشرفته و تجهیزات نظامی را منتقل کرده‌اند و بالگردهای ائتلاف نیز هم‌زمان بر فراز منطقه به پرواز درآمده بودند.

هم‌زمان با این تحرکات، منابع محلی از افزایش حملات گروه داعش به مواضع و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در شمال و شرق سوریه خبر می‌دهند؛ حملاتی که طی هفته‌های اخیر ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشته و نگرانی‌ها از بازگشت دوباره تهدید داعش را تشدید کرده است.

در کنار تهدید داعش، تنش‌ها میان نیروهای کرد و دولت مرکزی به رهبری احمد الشرع نیز رو به افزایش است. شکست مذاکرات اخیر میان دمشق و کردها بر سر ادغام نظامی و خودگردانی محلی، احتمال برخورد مستقیم نیروهای دو طرف را بالا برده است. تحلیلگران معتقدند هم‌زمانی افزایش حضور نظامی ائتلاف و فشارهای داعش با بحران سیاسی میان کردها و دمشق، می‌تواند منطقه شمال‌شرق سوریه را به سمت رویارویی‌های تازه سوق دهد.