امضای ۱۴ پروتکل همکاری میان سوریه و ترکیه برای بازسازی و توسعه اقتصادی

به گزارش کردپرس، محمد نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، اعلام کرد که سفر اخیر او به ترکیه منجر به امضای ۱۴ پروتکل همکاری در حوزههای صنعت، انرژی، حملونقل و تحول دیجیتال شده است. او تأکید کرد که دمشق به دنبال انتقال از اقتصاد ریعی به اقتصاد تولیدی است و همکاری با ترکیه را فرصتی برای بهرهگیری از تجربه و فناوری این کشور دانست.
محمد نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفتوگو با «العربی الجدید» توضیح داد که سفر اخیر او به ترکیه ادامهای بر تفاهمات قبلی با مقامات آنکارا بوده و نتایج مهمی به همراه داشته است. او گفت: «این سفر با دیدار از وزیر اقتصاد ترکیه، عمر بولاط، همراه بود و در نهایت ۱۴ پروتکل همکاری در زمینههای گوناگون از جمله صنعت، انرژی، حملونقل و تحول دیجیتال به امضا رسید.»
به گفته الشعار، توافقهای جدید شامل بررسی راههای پشتیبانی از زیرساختهای مناطق صنعتی سوریه با استفاده از تجربه و فناوری ترکیه است. او با اشاره به اینکه کشورش بهدنبال خروج از اقتصاد وابسته به منابع و حرکت به سمت تولید است، افزود: «هدف ما ایجاد همکاریهایی است که ترکیه بتواند از موقعیت و ظرفیتهای سوریه بهرهمند شود و در مقابل، ما نیز از تکنولوژی و دانش ترکیه استفاده کنیم.»
او در عین حال تأکید کرد که دمشق برنامهای برای بازگشت به توافق تجارت آزاد با ترکیه ندارد. الشعار توضیح داد: «برخلاف شایعات، قصدی برای احیای توافق تجارت آزاد نداریم، زیرا باید از صنایع نوپای سوریه حمایت کنیم. در این مرحله، اولویت ما تقویت تولید داخلی است.»
وزیر اقتصاد سوریه همچنین با یادآوری نقش آنکارا در سالهای جنگ گفت: «ترکیه در طول بحران سوریه کمکهای اقتصادی و فنی ارائه کرده و اکنون نیز با تمام توان برای بازسازی سوریه و آغاز روند توسعهای جدید همکاری میکند. این همکاریها میتواند آغازگر مرحلهای تازه در روابط اقتصادی دو کشور باشد.»
