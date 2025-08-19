سرویس سوریه - وزیر اقتصاد و صنعت دولت موقت سوریه، اعلام کرد که دولت درهای سرمایهگذاری به ارزش یک تریلیون دلار را به روی سرمایهگذاران باز کرده و همزمان بر بازسازی زیرساختها و فعالسازی چرخه تولید تمرکز دارد.
سؤال: زندگی مردم سوریه بعد از آزادسازی تغییر چندانی نکرده است. برنامههای شما برای افزایش دستمزدها و فرصتهای شغلی چیست؟
سؤال: اما هنوز ۹۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند و بیکاری بالای ۸۰ درصد است. چه زمانی شرایط تغییر خواهد کرد تا مردم نتیجه سالها مقاومت خود را در رفاه ببینند؟
این یک آغاز کلی بود، اما اولویتهای اقتصادی کداماند و در کدام بخشها شروع کردید؟
وقتی از کشاورزی صحبت میکنیم، بهطور طبیعی به صنایع کشاورزی هم میرسیم: نساجی، پوشاک و غیره. سوریه در این حوزهها مزیت منطقهای داشت. صادرات پوشاک کودکان به تنهایی قبل از جنگ از 3 میلیارد دلار فراتر رفته بود. همچنین صنایع غذایی و دارویی هم که سوریه پیشتر در آنها برجسته بود.
در مورد تجارت و صنعت، با وجود اینکه گفته میشود بین این دو حوزه تضاد وجود دارد، وزارتخانهها ادغام شدند. تجربه چطور پیش میرود؟
برخی میپرسند چگونه سوریه در شرایطی که از دل ویرانی بیرون آمده، اقتصاد آزاد اعلام میکند؟ آیا خطر هجوم کالاها و آسیب به بخش صنعتی وجود ندارد؟
شما بارها تکرار کردید که «دولت کار میکند». در نظام ریاستی کنونی، تصمیمگیریها چگونه صورت میگیرد در حالیکه جلسات رسمی شاید ماهانه باشد، اما نیاز به تصمیمات روزانه حس میشود؟
– برخی ناظران به سردرگمی در تصمیمات دولتی اشاره کردهاند؛ چه در زمینه اخراج و بازگرداندن کارمندان و چه در زمینه واردات خودرو و سپس محدود کردن آن به سه سال. این امر موجب از دست رفتن ارز خارجی و فرصتهای شغلی شده است. نظرتان چیست؟
– برای حل مشکلات بیش از 100 شرکت دولتی زیرمجموعه وزارتخانهتان چه برنامهای دارید، در حالی که بیشتر آنها متوقف یا با خطوط تولید فرسوده و بهرهوری پایین مواجهاند؟
– آیا خصوصیسازی در برنامه هست تا با اقتصاد آزاد و لیبرالی که از آن صحبت میکنید، همخوانی پیدا کند؟
– اما چه کسی حاضر میشود در کشوری سرمایهگذاری کند که زیرساختهایش فرسوده و هنوز احتمال تنش وجود دارد؟ آیا مشوقهایی در نظر گرفتهاید؟
– در سطح عربی، چگونه روابط اقتصادی ضعیفی را که نظام پیشین بهجا گذاشت ترمیم خواهید کرد؟
– در نهایت، سفر اخیرتان به ترکیه با امضای 14 پروتکل همکاری به پایان رسید. نگاهتان به روابط اقتصادی با ترکیه چیست و آیا نگرانی از نفوذ اقتصاد ترکیه وجود ندارد؟
کد خبر 2787797
نظر شما