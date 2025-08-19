آغاز نبش گور جمعی در جنوب موصل؛ احتمال شناسایی هزاران قربانی داعش

به گزارش کردپرس، سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که این حکومت از همه تلاش‌های قانونی و فنی برای شناسایی قربانیان قبر دسته‌جمعی در استان نینوا حمایت می‌کند و تأکید کرد که کار مستندسازی جرایم صورت گرفته ادامه خواهد داشت تا «جهان با ابعاد این جنایت آشنا شود».

به نوشته سایت خبری روداو، باسم عوادی اعلام کرد: «اسناد مربوط به جنایات اعضای داعش حتی پس از گذشت سال‌ها در حال بررسی هستند، چرا که وحشیانه‌ترین اقدامات فکری و اجرای ناعادلانه آن‌ها برجسته شده و منطقه ما طی قرن‌های گذشته شاهد آن بوده است.»

سخنگوی دولت عراق در خصوص قبر دسته‌جمعی (خسفه) در نینوا که محل دفن هزاران عراقی از اقوام و مذاهب مختلف است، گفت: «دولت از همه تلاش‌های قانونی و فنی برای شناسایی قربانیان بی‌گناه، ارائه خدمات به خانواده‌هایشان و تأمین کامل حقوق آن‌ها حمایت می‌کند.»

عملیات بازگشایی قبر دسته‌جمعی (خسفه) در جنوب موصل روز یکشنبه، ۱۷ آگوست ۲۰۲۵ آغاز شد. این اقدام مرحله ابتدایی برای شناسایی اجساد هزاران نفر است که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ توسط داعش کشته شدند.

عبدالقادر دخیل، فرماندار نینوا، روز یکشنبه ۱۷ آگوست در کنفرانس خبری اعلام کرد: «تعداد شهدای این قبر نزدیک به ۲۰ هزار نفر برآورد می‌شود که از تمامی ادیان و اقوام هستند.» به گفته وی، بیش از ۲۰۰۰ شهروند تنها در یک روز کشته شدند که ۶۰۰ نفر از آن‌ها ساکن منطقه وادی حجر بودند.

قبر دسته‌جمعی (خسفه) در یک گودال طبیعی قرار دارد و در مسیر موصل–بغداد، حدود ۲۰ کیلومتر دور از مرکز شهر واقع شده است. داعش در نزدیکی این گودال مردم را جمع‌آوری و آن‌ها را به صورت دسته‌جمعی قتل‌عام کرده و اجساد قربانیان را به داخل گودال پرتاب می‌کرد. پس از آن، این گروه تلاش می‌کرد محل جرم را پاک‌سازی کند.

تصمیم برای بازگشایی این قبر پس از یک نشست فراگیر در ۸ مه گذشته در فرماندهی عملیات نینوا گرفته شد. در این نشست نمایندگان بنیاد شهدای قربانی، اداره پزشکی قانونی، سازمان بین‌المللی امور مفقودین، صلیب سرخ و دانشگاه موصل حضور داشتند.

در این نشست، یک مطالعه علمی در خصوص ویژگی‌های زمین‌شناسی گودال و طرح کار مشخص شد که شامل پاک‌سازی منطقه از مین‌ها و استفاده از نمونه‌گیری DNA برای تطبیق شواهد با نمونه‌های خانوادگی قربانیان است.

بر اساس برآوردهای اولیه، بازگشایی قبر و جمع‌آوری اطلاعات کامل درباره اجساد چندین سال به طول خواهد انجامید و این فرایند نیازمند بودجه‌ای حدود ۴۰ میلیارد دینار عراق است.