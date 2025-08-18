بە گزارش کردپرس، مقام‌های عراقی اعلام کردند عملیات حفاری بزرگ‌ترین گور جمعی قربانیان داعش در منطقه «خسفه» در استان نینوا آغاز شده است؛ گوری که بنا بر برآوردها، اجساد هزاران قربانی داعش در آن دفن شده است.

احمد اسدی، رئیس تیم کشف گورهای جمعی عراق، در گفت‌وگو با فرانس پرس گفت: مرحله نخست حفاری این گور از ۱۰ آگوست امسال آغاز شده است.

«خسفه» یک فرورفتگی زمین‌شناسی عمیق با عمق حدود ۱۵۰ متر و عرض ۱۱۰ متر است که در ۲۰ کیلومتری جنوب موصل قرار دارد و در زمان اشغال شهر توسط داعش بین ژوئن ۲۰۱۴ تا ژوئیه ۲۰۱۷ به عنوان محل دفن قربانیان به کار گرفته شده است.

به گفته اسدی، تاکنون آمار دقیقی از شمار قربانیان در این گور وجود ندارد، اما بر اساس برآوردهای پیشین، بین چهار تا ۱۵ هزار نفر در آنجا دفن شده‌اند.

در میان قربانیان، اجساد شهروندان متعلق به اقوام و مذاهب مختلف، کارکنان ارتش و ساکنان موصل دیده می‌شود که همگی توسط داعش اعدام و در این گور دفن شده‌اند.

رئیس تیم کشف گورهای جمعی هشدار داد شرایط سخت زمین و وجود آب گوگردی در زیر خاک کار جمع‌آوری بقایا و نمونه‌برداری DNA برای شناسایی قربانیان را دشوار کرده است.

علاوه بر گورهای جمعی دوران داعش، دولت عراق همچنان در حال شناسایی و کشف گورهای جمعی به‌جامانده از دوران صدام حسین است. به گفته مقام‌ها، از سال ۲۰۰۶ تاکنون نزدیک به ۲۸۹ گور جمعی در عراق کشف شده است.