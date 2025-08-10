به گزارش کردپرس، وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که «محمدحسین بحرالعلوم» معاون امور دوجانبه این وزارتخانه، نگرانی عمیق دولت عراق را نسبت به اظهارات «عرفان صدیق» سفیر بریتانیا در بغداد درباره الحشد الشعبی به وی ابلاغ کرده و این اظهارات را ناقض «هنجارهای دیپلماتیک» دانسته است.

در بیانیه وزارت خارجه عراق آمده است: دولت عراق این رفتار را مغایر مفاد کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک می‌داند و از سفیر بریتانیا خواسته است از هرگونه اظهارنظر یا اقدام مشابه خودداری کرده و به گونه‌ای عمل کند که از روابط دوستانه میان دو کشور حمایت شود.

این واکنش پس از آن صورت گرفت که سفیر بریتانیا در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته بود: «عراق اکنون باثبات است و دیگر نیازی به نیرویی مانند الحشد الشعبی ندارد».

سفیر بریتانیا اضافه کرده بود: «عراق خواستار خروج نیروهای ائتلاف بین الملل است چون این کشور به ثبات رسیده و تهیدی علیه آن وجود ندارد، اگر عراق با ثبات است، پس نیازی هم به الحشد الشعبی ندارد».