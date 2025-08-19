به گزارش کردپرس، سخاوت خیرخواه از مجموع ۲۰۷۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در استان، ۱۸۲۲ واحد یعنی ۸۸ درصد به صنایع کوچک مقیاس اختصاص دارد و ۱۸۰ واحد یعنی ۹درصد به صنایع متوسط و ۶۸ واحد با ۴ درصد در رده صنایع بزرگ قرار گرفته اند که نشان‌دهنده وزن بالای صنایع کوچک در اشتغال و تولید استان است.

او افزود: با این وجود ٤٤ درصد واحدهای تولیدی استان در شهرک‌های صنعتی قرار دارند، اما به دلیل تمرکز اکثر واحدها در مرکز استان، توسعه صنعتی شهرستان‌ها هنوز به شکل متوازن محقق نشده است.