سهمیه‌بندی‌ قطع برق فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی را متوقف کرده است

سرویس آذربایجان غربی- سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: سهمیه‌بندی‌ قطع برق باعث شده بسیاری از واحدهای صنعتی با توقف فعالیت روبه‌رو شوند. این وضعیت نه‌تنها تولید را مختل می‌کند بلکه در صنایعی با مواد اولیه فسادپذیر، خسارات جبران‌ناپذیری به همراه دارد.

به گزارش کردپرس، سخاوت خیرخواه از مجموع ۲۰۷۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در استان، ۱۸۲۲ واحد یعنی ۸۸ درصد به صنایع کوچک مقیاس اختصاص دارد و ۱۸۰ واحد یعنی ۹درصد به صنایع متوسط و ۶۸ واحد با ۴ درصد در رده صنایع بزرگ قرار گرفته اند که نشان‌دهنده وزن بالای صنایع کوچک در اشتغال و تولید استان است.

او افزود: با این وجود ٤٤ درصد واحدهای تولیدی استان در شهرک‌های صنعتی قرار دارند، اما به دلیل تمرکز اکثر واحدها در مرکز استان، توسعه صنعتی شهرستان‌ها هنوز به شکل متوازن محقق نشده است.

سخاوت خیرخواه اظهار کرد: حدود ۲.۷درصد صنایع کوچک کشور ۳.۷ درصد صنایع متوسط و ۲درصد صنایع بزرگ کشور در آذربایجان‌غربی مستقر شده‌اند.

او با بیان اینکه اشتغال صنعتی استان بیش از ۶۳ هزار نفر است، افزود: توسعه یکپارچه صنایع در سراسر استان لازمه پیشرفت پایدار است. در همین راستا؛ تکمیل زنجیره ارزش در استان مورد توجه جدی قرار دارد و شکل‌گیری واحدهای بزرگ صنعتی می‌تواند زمینه‌ساز تأمین مواد اولیه آنها توسط صنایع کوچک شود.

خیرخواه با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها یکی از الزامات جدی تداوم تولید است، تأکید کرد: مسیر توسعه صنعتی و معدنی استان با قدرت دنبال خواهد شد. امروز لازم است متناسب با تحولات جهانی حرکت کنیم تا عقب‌ماندگی‌های گذشته جبران شود.

او همچنین فرسودگی ماشین‌آلات را یکی از چالش‌های جدی صنایع استان دانست و نوسازی تجهیزات را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد.

سرپرست صمت استان در ادامه با اشاره به معضل ناترازی انرژی و با بیان اینکه سهمیه‌بندی‌ قطع برق باعث شده بسیاری از واحدهای صنعتی با توقف فعالیت روبه‌رو شوند به طوری که در شهرک‌های صنعتی، برق گاه دو روز متوالی یا چندین ساعت در روز قطع می‌شود،افزود: این وضعیت نه‌تنها تولید را مختل می‌کند بلکه در صنایعی با مواد اولیه فسادپذیر، خسارات جبران‌ناپذیری به همراه دارد.

سرپرست صمت آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تصریح کرد: شرکت‌های خدمات‌رسان باید نسبت به جبران خسارات اقدام کنند و گزارش عملکرد خود را ارائه دهند.

او ادامه داد:  رتبه اقتصادی استان که پیش‌تر در جایگاه ۲۹ قرار داشت، امروز با تلاش‌های صورت‌گرفته ارتقا یافته و آذربایجان‌غربی در میان ۵ استان برتر اقتصادی کشور قرار گرفته است.

