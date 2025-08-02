تداوم کمبود آب و قطعی برق/ وزیر نیرو عملکرد قابل قبولی ندارد

به گزارش کردپرس، سلام ستوده اظهار کرد: شهرستان مهاباد در حال حاضر با کمبود شدید آب مواجه شده است، تعداد ۷۰ روستا در سطح شهرستان هیچ آب شربی ندارند و از طریق تانکرهای آبرسانی باید این کار انجام شود.
ستوده افزود: ارتفاع برج، شناور و مخزن به جهت برداشت آب از سد شهرستان باید هرچه سریعتر جابجا شود و در سطح پایینتری قرار گیرد تا دسترسی به آب داشته باشیم.
نماینده مجلس گفت: قطعیهای برق به ۶ تا ۸ ساعت در طول شبانه روز رسیده و نارضایتیها به حداکثر رسیده است، انتظار داریم هرچه سریعتر به مشکلات مردم در حوزه آب و برق رسیدگی شود.
به دلیل عدم تامین اعتبار، پروژههای راهسازی مهاباد فعالیت ندارند
او در تذکر به وزیر راه و شهرسازی، نیز اظهار کرد: متاسفانه به دلیل عدم تامین اعتبار، پروژههای راهسازی فعالیت ندارند و فصل کاری را راحت از دست میدهیم، خواهش ما این است که هرچه سریعتر این پروژهها تامین اعتبار شود و خدماترسانیهای لازم در حوزه راهها انجام شود. ضمن اینکه ۲۵۰ کیلومتر راههای روستایی ما خاکی است و هیچ اقدامی در سال جاری انجام نشده است.
ستوده تصریح کرد: در مورد بیمه کارگران ساختمانی متاسفانه سهمیهها به حداقل رسیده و درصد بالایی از کارگران زحمتکش که بازوی توانمند تولید و آبادانی کشور هستند از مزایای بیمه بهرهمند نیستند. از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی میخواهیم که این سهمیهها را بیشتر کند تا کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
خسارت تگرگ به کشاورزان مهابادی پرداخت نشده است
او در تذکر به وزیر جهاد کشاورزی، هم بگفت: در مورد پرداخت پول گندمکاران هر روز باید بگوییم و هر روز باید تذکر بدهیم، باید پول گندمکار به موقع پرداخت شود. این درحالی است که ۱۵ هزار هکتار از محصولات زراعی و باغی شهرستان مهاباد در اوایل سال جاری بر اثر بارش تگرگ به کلی نابود شدند و علیرغم پیگیریهای مکرر متاسفانه هیچ اقدامی برای جبران خسارت انجام نشده است.
ستوده در تذکری پیرامون نحوه ارائه تسهیلات ادوات کشاورزی، بیان کرد: بسیاری از کشاورزان سالهاست در صف انتظار دریافت ادوات و ماشینآلات کشاورزی هستند، سهمیهها را افزایش دهید و تسهیلات را سریعتر پرداخت کنید.
وضعیت آنتندهی تلفن همراه و پوشش اینترنتی در مهاباد نامناسب است
این نماینده مجلس دوازدهم، در تذکر به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، یادآور شد: وضعیت آنتندهی، پوشش اینترنتی و خدمات همراه اول و ایرانسل در شهرستان مهاباد هیچ تعریفی ندارند، نبود تجهیزات، باتریهای فرسوده بدون استفاده و مشکلات دستگاه کارتخوان تقریبا دو هفته است که خدماترسانی را با مشکل مواجه کرده است. بارها در این مورد تذکر دادیم اما هنوز این مشکلات برطرف نشده است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، در انتقاد به وضعیت پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری، گفت: چرا زوجهای جوان باید یک سال و بیشتر در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری قرار گیرند؟ جوان را سرکار نگذاریم و باید به موقع این وامها پرداخت شود.
او در پایان حادثه جان باختن سه جوان خوشنام کردستانی در آبیدر سنندج را به خانوادههای آنها و مردم استان کردستان تسلیت گفت/.
