قطعی متوالی برق منجر به خرابی گسترده باتری های مخابراتی شده است

به گزارش کردپرس، بهمن اسمعیل زاده در رابطه با اختلال اینترنت در زمان قطعی‌های برق به ایرنا گفت: مراکز مخابراتی استان به برق اضطراری و پایدار مجهز بوده و سایت‌های مخابراتی نیز دارای باتری‌های اختصاصی هستند، اما این باتری‌ها در تعهدات پروانه‌ای و فنی رسالتی برای تامین برق در زمان قطعی‌های برق برنامه‌ریزی شده نیستند.

او اضافه کرد: این باتری ها بیشتر برای مواقع بحرانی و جلوگیری از آسیب نوسانات برق به سایت‌ها نصب شده اند، اما در زمان قطعی برق می‌توانند سایت‌ها را روشن نگه‌دارند، با این وجود تکنولوژی این باتری‌ها به گونه‌ای است که برای قطعی‌های محدود طراحی شده و باید فاصله زمانی بین دو قطعی به گونه‌ای باشد که باتری بتواند خود را شارژ کند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان افزود: متاسفانه توالی قطعی‌ها علاوه‌بر اینکه فرصت شارژ مجدد به باتری‌ها را نمی‌دهد، بلکه موجب خرابی گسترده این باتری‌ها نیز شده است.

اسمعیل‌زاده اچهار کرد: این باتری‌ها با هدف نگهداری خود دستگاه‌ها و تداوم سرویس در بیش از یک هزار و ۸۰۰ سایت استان در زمان بحران طراحی شده است؛ البته با این حال از سال گذشته تا کنون بیش از چهار هزار باتری سایت‌ها تعویض شده که هزینه بسیار هنگفتی بر ما تحمیل کرده است.

مدیرمخابرات منطقه آذربایجان‌غربی گفت: تعویض باتری‌های قدیمی نیز با شرایط فعلی چاره ساز بحران قطعی برق نخواهد بود.