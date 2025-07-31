برق ٥٦١ اداره پرمصرف آذربایجان غربی قطع شد

به گزارش کردپرس، از شرکت توزیع برق؛ طاهر کیامهر ضمن اعلام این خبر گفت:در ادامه اجرای طرح سراسری نظارت بر مصرف برق دستگاه‌های اجرایی استان، طی ۲۴ ساعت گذشته برق ۸۲ اداره و نهاد اجرایی پرمصرف در سطح استان قطع شد.

او ادامه داد: به دنبال مراجعه تیم‌های بازرسی، حضور میدانی و رصد لحظه‌ای مصرف برق ادارات، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان، در بازه زمانی مذکور، برق ۸۲ اداره پرمصرف در سطح استان با اخطار قبلی قطع شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی اضافه کرد: از اجرای طرح نظارت و بازرسی مصرف برق ادارات که از خرداد آغاز و تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت؛ برق ۵۶۱ اداره پر مصرف سطح استان تاکنون قطع شده است.