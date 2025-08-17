برنامه راهبردی – عملیاتی اکتشاف معادن کشور تا شهریور ماه رونمایی می شود

به گزارش کرد پرس، داریوش اسماعیلی اعلام کرد: این برنامه با هدف ترسیم مسیر کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت کشور در حوزه اکتشاف مواد معدنی تهیه شده و تا پایان شهریورماه ارائه می شود؛ از این پس، تمامی برنامه های سازمان بر اساس همین نقشه راه اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه تولید داده های پایه نخستین وظیفه سازمان است، افزود: تهیه نقشه های زمین شناسی، ژئوشیمی، زمین شناسی اقتصادی و ژئوفیزیک هوایی در قالب طرح تحول بر عهده این سازمان قرار گرفته است؛ هرچند این بخش هزینه کمتری دارد، اما ریسک پذیری بالایی دارد.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه در نخستین گام، طراحی ۴۲۰ نقشه در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: تا سال گذشته تنها ۷۰ نقشه آماده شد، اما در سال جاری به تنهایی حدود ۱۲۰ نقشه تولید خواهد شد؛ رقمی معادل ۶ تا ۷ برابر متوسط سال های گذشته.

اسماعیلی با بیان اینکه انتشار داده ها هم ارزش با تولید آنهاست، ادامه داد: یکی از عوامل عقب ماندگی کشور در اکتشاف معادن، منتشر نشدن داده های پایه در سال های گذشته بود؛ طبق قانون برنامه هفتم توسعه، این سازمان موظف است تمامی داده های پایه را جمع آوری، استانداردسازی و در اختیار عموم قرار دهد.

وی یادآور شد: علاوه بر داده های سازمان زمین شناسی، اطلاعات پایه معاونت معدنی وزارت صمت، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی نیز باید استانداردسازی و از طریق پایگاه ملی داده ها منتشر شود.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به تکلیف اجرای ژئوفیزیک هوابرد در دو میلیون کیلومتر مربع کشور طی برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: برای اجرای این طرح در چهار سال آینده، بین ۱۵ تا ۲۰ همت اعتبار نیاز است. در حالی که برای سال ۱۴۰۴ تنها دو هزار میلیارد تومان در قانون بودجه پیش بینی شده است.

به گفته اسماعیلی علاوه بر تأمین اعتبار، تهیه تجهیزات و بالگردهای مجهز به حسگرهای خاص نیز ضروری است و با توجه به اینکه سازمان زمین شناسی نهادی بالگرددار نیست، تأمین تجهیزات و پروازها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؛ این بخش اعلام آمادگی کرده است و خدمات از طریق مناقصه خریداری خواهد شد، اما تحلیل و پردازش داده ها همچنان در اختیار سازمان باقی می ماند.

وی درباره استفاده از پهپادها در نقشه برداری هوایی، گفت: تا امروز عملیات پهپادی انجام نشده است، اما اگر شرکت های داخلی بتوانند پهپادهایی با قابلیت حمل دست کم ۲۰۰ کیلوگرم حسگر و پرواز در ارتفاع ثابت نسبت به پستی و بلندی ها تولید کنند، سازمان آماده استفاده از خدمات آنها خواهد بود.