به گزارش کردپرس، «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان، روز شنبه ۱۶ آگوست ۲۰۲۵ در مجتمع صلاحالدین اربیل با «محمود المسلط» ریاست مشترک مجلس سوریه دموکراتیک(MSD)، دیدار و گفتوگو کرد.
به نوشته آژانس خبری هاوار، در این دیدار آخرین تحولات منطقه، به ویژه وضعیت سیاسی شمال و شرق سوریه، بررسی شد و دو طرف درباره راهکارهای تقویت ثبات و امنیت در این مناطق تبادل نظر کردند.
در جریان این نشست، اهمیت گفتوگو میان احزاب سیاسی سوریه و دولت انتقالی بهعنوان ابزاری برای حل مشکلات و عبور از چالشهای موجود مورد تأکید قرار گرفت. همچنین بارزانی خاطرنشان کرد که اختلافات سیاسی نباید به تنش یا درگیری میان مردم کُرد و عرب منجر شود.
این دیدار نشاندهنده تلاش دو طرف برای ایجاد تعامل سیاسی سازنده و تقویت همکاریها در منطقه است، بهویژه در شرایطی که بحرانهای امنیتی و سیاسی در شمال و شرق سوریه همچنان ادامه دارد.
