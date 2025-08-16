۲۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۶

بارزانی و المسلط در اربیل دیدار کردند؛ تأکید بر گفت‌وگوی سیاسی برای ثبات شمال و شرق سوریه

بارزانی و المسلط در اربیل دیدار کردند؛ تأکید بر گفت‌وگوی سیاسی برای ثبات شمال و شرق سوریه

سرویس سوریه - «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان با «محمود المسلط» رئیس مشترک مجلس سوریه دموکراتیک در اربیل دیدار کرد و دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه و راهکارهای تقویت ثبات و امنیت شمال و شرق سوریه گفت‌وگو کردند.

به گزارش کردپرس، «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان، روز شنبه ۱۶ آگوست ۲۰۲۵ در مجتمع صلاح‌الدین اربیل با «محمود المسلط» ریاست مشترک مجلس سوریه دموکراتیک(MSD)، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، در این دیدار آخرین تحولات منطقه، به ویژه وضعیت سیاسی شمال و شرق سوریه، بررسی شد و دو طرف درباره راهکارهای تقویت ثبات و امنیت در این مناطق تبادل نظر کردند.

در جریان این نشست، اهمیت گفت‌وگو میان احزاب سیاسی سوریه و دولت انتقالی به‌عنوان ابزاری برای حل مشکلات و عبور از چالش‌های موجود مورد تأکید قرار گرفت. همچنین بارزانی خاطرنشان کرد که اختلافات سیاسی نباید به تنش یا درگیری میان مردم کُرد و عرب منجر شود.

این دیدار نشان‌دهنده تلاش دو طرف برای ایجاد تعامل سیاسی سازنده و تقویت همکاری‌ها در منطقه است، به‌ویژه در شرایطی که بحران‌های امنیتی و سیاسی در شمال و شرق سوریه همچنان ادامه دارد.

بارزانی و المسلط در اربیل دیدار کردند؛ تأکید بر گفت‌وگوی سیاسی برای ثبات شمال و شرق سوریه

کد خبر 2787666

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha