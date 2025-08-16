به گزارش کردپرس، «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان، روز شنبه ۱۶ آگوست ۲۰۲۵ در مجتمع صلاح‌الدین اربیل با «محمود المسلط» ریاست مشترک مجلس سوریه دموکراتیک(MSD)، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، در این دیدار آخرین تحولات منطقه، به ویژه وضعیت سیاسی شمال و شرق سوریه، بررسی شد و دو طرف درباره راهکارهای تقویت ثبات و امنیت در این مناطق تبادل نظر کردند.

در جریان این نشست، اهمیت گفت‌وگو میان احزاب سیاسی سوریه و دولت انتقالی به‌عنوان ابزاری برای حل مشکلات و عبور از چالش‌های موجود مورد تأکید قرار گرفت. همچنین بارزانی خاطرنشان کرد که اختلافات سیاسی نباید به تنش یا درگیری میان مردم کُرد و عرب منجر شود.