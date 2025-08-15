هاکان فیدان بار دیگر بر ضدیت با کردهای سوریه پافشاری کرد: آنها اهرم فشار اسرائیل هستند!

به گزارش کردپرس، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در نشست خبری مشترک با اسعد حسن الشیبانی، وزیر خارجه «دولت انتقالی دمشق» در آنکارا، بار دیگر نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را هدف قرار داد و با متهم‌کردن آن‌ها به «نیرنگ‌بازی» گفت که این نیروها در سیستم ادغام نشده‌اند. او درباره رویدادهای سویدا نیز اسرائیل را «سردمدار بازی‌خراب‌کن‌ها» خواند و اظهاراتی تهدیدآمیز علیه SDF مطرح کرد.

به‌نوشتهٔ مزوپوتامیا، هاکان فیدان و اسعد حسن الشیبانی پیش از آغاز دیدارشان در آنکارا، در یک نشست خبری مشترک درباره تحولات سوریه سخن گفتند. فیدان، که بار دیگر نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را نشانه گرفته بود، مدعی شد این نیروها در ساختار موجود «ادغام نشده‌اند» و از تعبیر «نیرنگ‌بازی» استفاده کرد.

او با اشاره به رویدادهای سویدا، اسرائیل را مسئول اصلی «خرابکاری» دانست و گفت: «سردمدار بازی‌خراب‌کن‌ها اسرائیل است. در رخدادهای سویدا، یکی از بازیگران اصلی همین اسرائیل بوده است.» فیدان افزود: «آن‌ها (نیروهای سوریه دموکراتیک) فکر می‌کنند «توافق ۱۰ مارس» الزام چندانی برایشان ایجاد نمی‌کند و روند «ترکیهِ بدون تروریسم» در داخل کشور هم به آن‌ها ربطی ندارد. پس چه چیزی شما را به این فرایند مرتبط می‌کند؟ «اهرم فشار برای اسرائیل» بودن؟ یک سری پیشروی هایی وجود دارد که دیگر برای ما قابل‌تحمل نیست. می‌بینیم اعضای این سازمان که از ترکیه، عراق، ایران و اروپا آمده‌اند، سوریه را ترک نکرده‌اند. پس از ۱۰ مارس و روندی که در ترکیه در جریان است، پیشرفتی که اعتماد ایجاد کند از سوی این سازمان در سوریه نمی‌بینیم.»

بر پایهٔ همین گزارش، اسعد حسن الشیبانی نیز در سخنانش اسرائیل را «تهدیدی علیه امنیت سوریه» توصیف کرد و گفت: «بازسازی و بلندشدن دوبارهٔ سوریه حیاتی است. درباره جلوگیری از آشوب در سوریه به همه هشدار می‌دهیم و می‌خواهیم کشورها از ما حمایت کنند. دیروز در اردن با تام باراک، سفیر آمریکا در آنکارا، دیدار کردیم و موضوع سویدا را بررسی کردیم. آنچه در سوریه رخ می‌دهد، رخدادهایی است که از سوی اسرائیل ایجاد می‌شود. ما خواهان فرایند صلح هستیم.» او با تأکید بر جایگاه تاریخی سویدا گفت: «دروزی‌ها بخشی از جامعهٔ سوریه هستند و هیچ قصدی برای به‌حاشیه‌راندن آنها وجود ندارد؛ این ادعا را اسرائیل تولید می‌کند.»