به گزارش کردپرس، «تونجر بکرهان» رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM) در مصاحبه‌ای اظهارات «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه، درباره سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) را نقد کرد و خطاب به فیدان گفت: «وقتی چشم‌هایش را می‌بندد، فکر می‌کند کُردها وجود ندارند. امیدواریم هرچه زودتر از زبانی استفاده کند که به حل مسئله کمک کند.» بکرهان همچنین تأکید کرد که هرگونه نزدیکی کُردها با دمشق مانع‌تراشی می‌شود و رویکرد ترکیه در این زمینه را زیر سؤال برد.

«تونجر بکرهان» رئیس مشترک دم پارتی، در مصاحبه با کانال T24 در واکنش به اظهارات اخیر «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه درباره سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) که گفته بود: «YPG در سوریه خرابکاری می‌کند. در سیستم ادغام نمی‌شود و جو مثبت را خراب می‌کند»، اظهار داشت: «هاکان فیدان زمانی که در وسط روز چشم‌هایش را می‌بندد فکر می‌کند همه‌جا شب است، در حالی که تنها برای او شب است و وقتی چشم‌هایش را می‌بندد فکر می‌کند کُردها وجود ندارند. وقتی می‌گوید «کُردها و حقوقشان وجود ندارد»، طوری رفتار می‌کند که انگار واقعاً وجود ندارند. اما آقای فیدان اشتباه می‌کند. امیدواریم به زودی چشم‌هایش را باز کند، حقیقت را ببیند و از زبانی استفاده کند که به حل مسئله کمک کند.» بکرهان افزود: «هرگونه نزدیکی کُردها با دمشق مانع‌تراشی می‌شود. من کنجکاوم، اگر امروز دولت شمال‌ و شرق سوریه با دولت دمشق به توافق برسد، آیا ترکیه مانع خواهد شد؟ چرا؟» او ادامه داد: «تا آنجا که می‌دانم، آقای فیدان عضو کابینه سوریه نیست. اما کل وقت و انرژی او صبح و شب صرف سوریه و دستاورد احتمالی کُردها می‌شود. دنیا این را می‌بیند. این وضع بسیار تأسف‌برانگیز است.»

فرآیند آغاز شده برای حل مسئله کُردها، با ابعاد مختلف، همچنان در کانون توجه افکار عمومی ترکیه است. از یک سو، کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در مجلس به کار خود ادامه می‌دهد و از سوی دیگر، تحولات مرتبط در سوریه نیز به دقت دنبال می‌شوند. اظهارات اخیر «هاکان فیدان» وزیر خارجه، درباره سوریه و SDF در حزب دم پارتی باعث ایجاد پرسش‌هایی شده است.

متن مصاحبه کانال T24 با «تونجر بکرهان» رئیس مشترک دم پارتی به شرح زیر است:

از ۲۲ اکتبر تاکنون، روند صلح و جامعه دموکراتیک چه وضعیتی پیدا کرده است؟

تونجر بکرهان تصریح کرد که در روند صلح و جامعه دموکراتیک، با مراسم سوزاندن اسلحه در ۱۱ جولای، وارد مرحله‌ای کاملاً متفاوت شدیم. در این مرحله مسئولیت بیش از همیشه بر دوش نهادهای سیاسی است. با ۱۱ جولای، حمایت از این روند به حدود ۷۵ درصد رسید. از اکتبر تاکنون، حمایت به طور پیوسته افزایش یافته است. باور کنید، هر کلمه درست، هر رفتار درست و هر فرد درست، سهم بزرگی در افزایش حمایت از این روند دارد.

«زبان سیاست و رسانه جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد»

تونجر بکرهان افزود که با توجه به این واقعیت، حرکت در این روند باید با رعایت همه خطرات و تهدیدها، به ویژه خطرات مرتبط با نفوذ و آلوده شدن به ریسک‌ها، صورت گیرد و زبان سیاسی نیز مطابق آن تنظیم شود. زبان سیاست و رسانه بعد از مدتی به طور مستقیم جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یقین داشته باشید، ما هر یک از توضیحات خود را بررسی می‌کنیم تا ببینیم آیا «با زبان دوران جدید همخوانی دارد یا نه؟» موضوع زبان برای ما اینقدر مهم است.

«می‌شد برخی اصلاحات پیش‌رو را انجام داد؛ هنوز دیر نشده»

بکرهان ادامه داد که در این مرحله از روند صلح و جامعه دموکراتیک، می‌توان گفت پایه حقوقی اساس کار است. همه چشم‌ها و گوش‌ها به این بخش دوخته شده است. برخی اصلاحات پایه‌ای که می‌توانست مسیر را باز کند، قبلاً انجام می‌شد اما انجام نشد. اما هنوز دیر نشده است.

«جامعه نمی‌گوید این چه وضعیتی است؟»

دوم اینکه، رسانه‌ها هنوز از زبان حل مسئله استفاده نمی‌کنند و بیشتر زبان انتقام‌جویانه، منفی و تحقیرآمیز به کار می‌برند. کارشناسان رسانه‌ای دوره قطبی‌سازی اکنون هم با لحن سلطه‌جویانه و منفی، این روند را در تلویزیون‌ها بحث می‌کنند. آیا جامعه نمی‌گوید «این چه وضعیتی است؟»؟ همزمان از یک دهان هم زبان صلح و هم زبان درگیری شنیده می‌شود. دیروز مخالف صلح بودند و امروز عکس آن را تبلیغ می‌کنند. هیچ پاسخگویی ندارند و نمی‌توانند صلح بسازند. به جای کارشناسان قطبی‌کننده، نیاز به چهره‌های جدیدی داریم که به حل مسئله و دموکراسی باور داشته باشند و جامعه به آن‌ها اعتماد کند.

«کار کمیسیون: شروع خوب بود، پایان هم خوب خواهد بود»

بکرهان در جواب به این پرسش که سه جلسه از کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» برگزار شده است. ارزیابی شما از فعالیت‌های کمیسیون چیست؟ گفت:

ما فکر می‌کنیم این کمیسیون در مجلس از اهمیت تاریخی برخوردار است. اکثریت جامعه از طریق نمایندگان در کمیسیون نمایندگی می‌شوند. صد سال بعد، یک پژوهشگر امروز را بررسی کند، به طور ویژه به این کمیسیون و فعالیت‌های آن توجه خواهد کرد.

در سه جلسه اول کمیسیون، تنوع دیدگاه‌ها، توافق در مسائل ضروری و اجتناب از بازی‌های مخالف‌گری خام یا حکومتی، از جمله پیشرفت‌های مثبت بوده است. شروع خوب بود و امیدواریم پایان هم خوب باشد.

زبان جامع و رویکرد رئیس کمیسیون، جناب «نومان کرتولموش» که تفاوت‌ها را غنیمت می‌داند، ارزشمند است. این چشم‌انداز، نقطه آغاز مهمی برای روح کمیسیون بوده است. فضای بحث سازنده و احترام به دیدگاه‌های مختلف در جلسات اولیه امیدبخش است.

«تحول دموکراتیک و حل مسئله کُردها تنها بر دوش کمیسیون نیست»

با این حال، تحول دموکراتیک ترکیه و حل پایدار مسئله کُردها تنها بر دوش این کمیسیون نیست. ارزش اصلی کمیسیون در تولید سیاست‌هایی است که صلح اجتماعی را تقویت کند، تفاوت‌ها را تلفیق کند و فرهنگ دموکراتیک را عمیق‌تر کند. در این زمینه، فعالیت‌های کمیسیون باید موجب توسعه همزمان در جامعه نیز شود، زیرا کمیسیون همزمان یک فرآیند ساخت و ساز است.

به عنوان مثال، در کمیسیون وقتی درباره دموکراتیزه کردن و حل مسئله بحث می‌کنیم، نمی‌توان توضیحی برای جلوگیری از دفن جنازه‌ای در جی‌زر یا خشونت علیه نمایندگان ارائه داد. کمیسیون در این مرحله حساس است و باید حساسیت اجتماعی را در دستور کار خود رعایت کند.

کمیسیون نباید به یک باشگاه فکری تبدیل شود

در این فرآیند، کمیسیون هرگز نباید به یک باشگاه فکری تبدیل شود. تبدیل شدن به ساختاری پویا که نتایج ملموس تولید کند، حیاتی است. تمام رنگ‌ها، باورها و هویت‌های ترکیه سال‌هاست به دنبال فرمول زندگی برادرانه هستند. اکنون زمان اجرای راه‌حل فرا رسیده است؛ باید راه‌حلی بسازیم که همه ۸۵ میلیون نفر را در بر گیرد و هیچ‌کس را کنار نگذارد. این فرصت تاریخی را نباید از دست داد.

«هاکان فیدان وقتی چشم‌هایش را می‌بندد فکر می‌کند کُردها وجود ندارند»

در شمال‌ و شرق سوریه و سراسر سوریه تحولات داغی رخ می‌دهد. اخیراً «هاکان فیدان» وزیر خارجه با هیئت بلندپایه‌ای از دولت سوریه، شامل همتای سوری خود، دیدار کرد و پس از آن اظهار داشت: «YPG نقش خرابکار دارد، در سیستم ادغام نمی‌شود و جو مثبت را خراب می‌کند.»

بکرهان در واکنش گفت: سوریه یکی از مهم‌ترین کشورهای خاورمیانه از نظر قومی، مذهبی و ژئوپلیتیکی است. این سرزمینی است با هزاران سال تمدن. آینده سوریه نه تنها قدرت‌های منطقه‌ای و محاسبات جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه امکان زندگی مشترک در این سرزمین را نیز آزمایش می‌کند.

حکومت اسد با ایدئولوژی تک‌محور و بعثی خود درد و رنج زیادی به مردم سوریه وارد کرد. اما اگر پس از سقوط حکومت اسد هنوز با ایدئولوژی تک‌محور و مذهبی عمل کند، نمی‌توان آن را «دوره جدید» یا «حکومت جدید» نامید؛ این ادامه همان ذهنیت حکومت قدیم در قالبی متفاوت است.

بکرهان ادامه داد: «کسی که در وسط روز چشم‌هایش را می‌بندد، همه جا را شب می‌بیند. هاکان فیدان هم وقتی چشم‌هایش را می‌بندد فکر می‌کند همه‌جا شب است و وقتی چشم‌هایش را می‌بندد فکر می‌کند کُردها وجود ندارند. وقتی می‌گوید «کُردها و حقوقشان وجود ندارد»، طوری رفتار می‌کند که انگار وجود ندارند. اما آقای فیدان اشتباه می‌کند. امیدواریم به زودی چشم‌هایش را باز کند، حقیقت را ببیند و از زبانی استفاده کند که به حل مسئله کمک کند.»