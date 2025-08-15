سرویس سوریه - «تونجر بکرهان» رئیس مشترک دمپارتی با انتقاد از اظهارات اخیر وزیر خارجه ترکیه درباره سوریه و نیروهای SDF، گفت: «هاکان فیدان وقتی چشمهایش را میبندد، فکر میکند کُردها وجود ندارند.» بکرهان تأکید کرد هرگونه نزدیکی کُردها با دمشق مانعتراشی ترکیه را آشکار میکند و از لزوم استفاده از زبان حل مسئله برای صلح در سوریه سخن گفت.
«زبان سیاست و رسانه جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد»
«میشد برخی اصلاحات پیشرو را انجام داد؛ هنوز دیر نشده»
«جامعه نمیگوید این چه وضعیتی است؟»
«کار کمیسیون: شروع خوب بود، پایان هم خوب خواهد بود»
«تحول دموکراتیک و حل مسئله کُردها تنها بر دوش کمیسیون نیست»
کمیسیون نباید به یک باشگاه فکری تبدیل شود
«هاکان فیدان وقتی چشمهایش را میبندد فکر میکند کُردها وجود ندارند»
«چگونه کُردها به کسانی اعتماد کنند که قبل از دولت موقت نام کشور را عربی گذاشتند؟»
