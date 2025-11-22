۴.۵ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در ایلام وارد شبکه شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، رضا دارابی در این نشست اعلام کرد: ۴.۵ مگاوات انرژی تجدیدپذیر وارد شبکه شده و در مدار قرار دارد. این میزان شامل ۶۰۰ واحد نیروگاه خورشیدی حمایتی، ۱۲ واحد نیروگاه طرح عادی توسط سرمایه‌گذار و ۱۹ واحد نیروگاه دستگاه‌های اجرایی به‌صورت انشعابی است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۶۰ مگاوات زمین نیروگاهی در دست اقدام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۴۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر دیگر به شبکه تزریق و عملیاتی شود.

معاون عمرانی استاندار ایلام با اشاره به پیگیری‌های رئیس‌جمهور دکتر پزشکیان گفت: ایشان به‌طور روزانه روند اجرای طرح‌های انرژی تجدیدپذیر را رصد می‌کنند و عبور کشور از ناترازی‌ها را به‌عنوان اولویت جدی دنبال می‌نمایند.

دارابی تأکید کرد: دستگاه‌های مرتبط باید در مرحله واگذاری زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی سرعت بیشتری داشته باشند و از ظرفیت فرمانداران برای رفع معارضین محلی استفاده کنند.

وی با اشاره به تسهیلات سازمان صمت برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در واحدهای تولیدی اظهار داشت: این بهترین فرصت برای شهرک‌های صنعتی است. همه واحدهای صنعتی باید پای کار بیایند تا در زمان بروز ناترازی‌ها برق خود را تأمین کنند و از خاموشی‌ها آسیب نبینند. لازم است صاحبان صنایع بزرگ و تولیدی‌ها با هماهنگی اداره کل صنعت، معدن و تجارت به کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر دعوت شوند تا تبیین لازم در این خصوص صورت گیرد.

در خصوص نیروگاه ۴۰ مگاواتی پارکینگ اربعین مهران نیز مقرر شد مراحل اداری واگذاری زمین به هلدینگ خلیج فارس به‌عنوان سرمایه‌گذار هرچه سریع‌تر طی شود و پیش از برگزاری اربعین، عملیات احداث نیروگاه به‌صورت فازبندی آغاز شود.