به گزارش کردپرس، لید: امروز چهارشنبه ۱۳ آگوست ۲۰۲۵، «اسعد حسن الشیبانی» وزیر خارجهٔ سوریه به‌همراه «مرهف ابو قصره» وزیر دفاع و «حسین سلامه» رئیس دستگاه اطلاعات وارد آنکارا شدند و در مقر وزارت خارجهٔ ترکیه با «هاکان فیدان» دیدار کردند. فیدان در نشست خبری مشترک با همتای سوری خود، ضمن انتقاد از «تلاش‌ها برای تضعیف سوریه و ایجاد هرج‌ومرج»، بر حمایت از استقلال، تمامیت ارضی و ثبات سوریه و همکاری برای فراهم‌کردن زمینهٔ بازگشت آوارگان تأکید کرد.

به‌گزارش منابع رسمی دو کشور، این دیدار در ساختمان وزارت خارجهٔ ترکیه برگزار شد و محور گفت‌وگوها «پرونده‌های مورد علاقهٔ مشترک» از امنیت مرزی و مقابله با تهدیدهای تروریستی تا همکاری‌های اقتصادی برای بهبود معیشت و ایجاد شرایط بازگشت امنِ پناهجویان بود. فیدان گفت روابط سوریه با کشورهای منطقه در ماه‌های اخیر «جهش کیفی» داشته و آنکارا «برای یافتن راه‌حل مشکلات مرحلهٔ کنونی با دمشق همکاری می‌کند». او همچنین از تلاش‌های اسرائیل برای بی‌ثبات‌سازی سوریه انتقاد کرد و حمایت ترکیه از حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی سوریه را تکرار کرد.

این سفر در ادامهٔ روند عادی‌سازی میان آنکارا و دمشق انجام می‌شود؛ روندی که هفتهٔ گذشته با سفر ۷ آگوست هاکان فیدان به دمشق و دیدار او با «احمد الشرع» و همتای سوری‌اش خبرساز شد.

هم‌زمان، منابع مطلع از تعویق نشستی در پاریس خبر داده‌اند که قرار بود با حضور «تام باراک» فرستادهٔ آمریکا، «رون درمر» وزیر امور راهبردی اسرائیل و «اسعد الشیبانی» برای بررسی برخی پرونده‌های انسانی و امنیتی مربوط به جنوب سوریه برگزار شود.

به نظر می رسد ورود هم‌زمان مسئولان سیاسی، دفاعی و امنیتی سوریه به آنکارا و لحن حمایتی طرف ترک از حاکمیت دمشق نشان دهنده تلاش دو کشور برای چیدمان عملیِ همکاری‌های امنیتی و اقتصادی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای باشد؛ در عین حال که پیگیری‌های موازیِ دیپلماتیک دربارهٔ جنوب سوریه در سطح بین‌المللی ادامه دارد.