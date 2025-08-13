شناسایی ٢٣ هزار بازمانده از تحصیل در آذربایجان غربی/ ٢هزار نفر مقطع ابتدایی اند

به گزارش کردپرس، علی اکبر صمیمی در گفت و گوی خبری اظهار کرد: از این تعداد ٢ هزار نفر مربوط به مقطع ابتدایی، نزدیک به ٧هزار نفر مربوط به مقطع اول متوسطه و نزدیک به ۱۷ هزار نفر مربوط به دوم متوسطه هستند.

او همچنین از وجود ۲۷۰ مدرسه کانکسی و سنگی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد مدرسه، عملیات احداث ۶۰ مدرسه بالای ۱۰ نفر دانش آموز آغاز شده که ۴۰ مدرسه به اتمام رسیده و ۲۰ مدرسه نیز تا پایان مهر تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.

صمیمی اظهار کرد: مقرر بود امسال دو هزار و ۳۰۰ کلاس درس رنگ‌آمیزی شود اما در اجرای این طرح عقب هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به ثبت نام کتب درسی افزود: تاکنون در مقطع ابتدایی ۹۰ درصد، در دوره اول متوسطه ۸۰ درصد و در دوره دوم متوسطه ۶۰ درصد دانش آموزان برای دریافت کتب درسی ثبت نام کردند.