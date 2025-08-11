توصیه نماینده کنگره به احمد الشرع درباره کردهای سوریه

به گزارش کردپرس، دفتر آبراهام جِی. حماده، نماینده حوزه انتخابیه هشتم آریزونا در کنگره آمریکا اعلام کرد او در سفری بی‌سابقه به دمشق رفت و با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، و اسعد حسن الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، دیدار کرد. هدف این دیدار گفت‌وگو درباره تلاش‌های مستمر این نماینده برای بازگرداندن شهروندان آمریکایی به کشور، پیشبرد شعار ایجاد «صلح از طریق قدرت» و حمایت از ایجاد آینده‌ای برای سوریه بود که برای این کشور پیشرفت به همراه داشته باشد نه پسرفت.

بر اساس این بیانیه حماده– که پیش‌تر افسر اطلاعاتی ذخیره ارتش آمریکا بوده – و به‌ عنوان فرستاده‌ ترامپ برای پیگیری رویکرد ایجاد«صلح از طریق قدرت»، به اسرائیل و سوریه سفر کرده، به مدت شش ساعت در سوریه حضور داشت تا با رئیس‌جمهور درباره بازگرداندن پیکر کیلا مولر به خانواده‌اش در آریزونا، ایجاد یک کریدور امن انسانی برای رساندن کمک‌های پزشکی و امدادی به استان السویداو دیگر موضوعات گفت‌وگو کند.

حماده در این نشست، به‌شدت بر ضرورت تغییر مسیر سوریه در پی رویدادهای تراژیک اخیر تأکید کرد.

او به رئیس‌جمهور موقت توصیه کرد که برای ایجاد یک سوریه متحد، دولت باید صلح و امنیت را برای همه مردم خود – از جمله جوامع مسیحی، دروزی، کردی، علوی و دیگر اقلیت‌ها – فراهم سازد. به گفته او، این تنها راه ساختن سوریه‌ای جدید است که بازتاب‌دهنده تنوع قومی و مذهبی کشور باشد.

حماده همچنان از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای لغو بخشی از تحریم‌ها با هدف کمک به مردم سوریه و دولت جدید آن در بازسازی کشور حمایت کرد. با این حال، او بر این باور است که کنگره باید نقشی کلیدی در این روند ایفا کند تا اطمینان حاصل شود دولت سوریه به تعهدات خود در برابر آمریکا پایبند است.